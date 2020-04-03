【新冠肺炎】調查指近兩成劏房戶未能受惠於防疫基金　盼政府發放就業不足津貼及失業援助金

▲ 有社福機構調查指，近兩成受訪劏房戶表示未能受惠於政府300億元「防疫抗疫基金」，冀政府發放就業不足津貼及失業援助金，紓緩困局。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，基層市民一方面要花費購買防疫物資，另一方面又因經濟轉差而面臨收入減少甚至失業。有社福機構調查指，近兩成受訪劏房戶表示未能受惠於政府300億元「防疫抗疫基金」，冀政府發放就業不足津貼及失業援助金，紓緩困局。

循道衛理亞斯理社會服務處在3月4日至13日期間，以網上問卷方式訪問235名居住在荃灣的劏房住戶，他們平均月入15,407元，但扣除平均租金5,835元後，即平均每月僅有9,572元用以應付全家人的日常開支。當中78.7%家庭表示，2月份的家庭開支增加逾1,000元，主要用於購買防疫用品。

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調查又發現，55.3%受訪者表示受疫情影響導致工作日數和收入減少，更有28.9%受訪者失業；在最多劏房戶從事的建造業情況更差，分別有61.2%人表示收入下跌及35.9%人已經失業。

政府於上月推出300億元的「防疫抗疫基金」，惟有18.7%受訪者表示未能受惠，即使符合資格，仍有63.9%劏房家庭表示津貼不足夠或非常不足夠幫助他們。而在最新一份財政預算案中，48.5%受訪者表示不合資格領取財政預算案中的津貼 (包括公屋免租、減稅、津貼雙糧等)，在合資格領取津貼的受訪者中，仍有48.8%人認為不足夠或非常不足夠幫助他們。

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明愛專上學院社會科學院高級講師賴建國表示，雖然政府提出300億元，但對住戶的經濟支援仍然有限，亦非所有基層住戶也受惠，例如在基金給予酒店、餐飲業、進出口行業及零售業的定額津貼，均只給予僱主及持牌人。

機構建議，政府盡快發放就業不足津貼及設立失業援助金，盡可能簡化申請程序，並放寬個人交津及在職家庭津貼的申請門檻，及向劏房家庭發放租金津貼，以協助劏房家庭渡過就業不足或失業所帶來的經濟壓力，而長遠政府亦應設立失業保險金。

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責任編輯：徐紹軒