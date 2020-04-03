【疫情減壓】散策土瓜灣感受下町情懷　發掘舊區活化紀行

▲ 每逢周末，有不少文青前來牛棚藝術村打卡，適逢初春還有黃花風鈴木，但目下疫情要留意牛棚的開放時間。 (攝影︰馮柏偉)

疫情下禁止4個人以上的聚會，周末時份不如獨遊土瓜灣。雖然土瓜灣是傳統舊區，細心發掘還可不少過癮看點，除了牛棚藝術村，去年9月在其旁邊開了牛棚藝術公園；徒步幾分鐘，就可到那個唏噓殘存的東方紗廠遺址；再到聖公會聖三一堂，觀摩中式文藝復興風格建築，有份日式下町散策的浪漫感。

主打本地遊的維城觸蹟上周舉辨「龍城演義」徒步團，土瓜灣的確有不少景點，由導賞員翁漢輝作講解，聽到不少鮮聞之掌故，亦甚有得著。

牛棚藝術村 新開型格藝術公園

作為當年「庖丁解牛」之地，可以遙想這裏曾是牲畜檢疫站兼屠房的畫面是如何血腥。1999年，屠房遷至上水，政府其後把建築群批予藝術工作者使用，後者把該地取名「牛棚藝術村」，氣質突然「文青」，成為不少人的打卡熱點。翁漢輝說：

昔日土瓜灣是城市的邊緣位置，英國人將厭惡性的行業搬來這裏，如後邊就是煤氣鼓，是煤氣公司早於1933年在馬頭角興建，據說有機會爆炸才遷離民居。

▲ 牛棚藝術村的紅磚外牆有不少攀藤植物，霎眼望很像台北的華山文創園區。(攝影︰馮柏偉)

至於建於1908年的前牲畜檢疫站，為愛德華時期的紅磚建築，著重實用性，正對著牛棚入口的是中庭，是一片大約40平方米的空地，紅磚矮牆重重圍起，原牆乃綁牛之用。「旁邊乃是餵牛的飲食槽，繫著牛的鐵環還在。」

▲ 牛棚作為前屠房，這「藝術牛」也有被分割的意象。(攝影︰馮柏偉)

另外，還有一些石屎斜位是讓運牛的貨車進來，放下後尾車板牛就能步入中心。先暫放所屬的牛欄、豬欄，然後會作競投、檢疫，最終才被送到屠房。

環繞中庭的有5座紅磚平房，鋪瓦的屋頂，以及通花鐵欄裝飾的大門和窗戶還保留著，配以植物盆栽，環繞出一片新翠。今天已活化為不同劇社、辦公屋以至手藝工作坊等。

▲ 牛棚藝術公園有由紅磚組成的石柱，配以飼牛的水槽及榕樹，別有美態。(攝影︰馮柏偉)

至於牛棚藝術村旁則是去年9月啟用的牛棚藝術公園，設計比我想像中更富型格，有由紅磚組成的裝飾柱，配以榕樹及以牛棚歷史為主題，還保留了部分廢墟廠房，新舊相融得算合宜。

牛棚藝術村

地址︰九龍土瓜灣馬頭角道63號

開放時間︰10am-10pm

費用︰免費

前東方紗廠 活化失敗空留窗框

牛棚對面就是馬頭角十三街，當中11條全直街道，每條街的字首均為中國傳統有吉祥兆頭之動物，如龍、鳳、鹿、麒麟等，雖然樓齡已逾半百、樓宇又嚴重失修，樓下車房也多，但近年各樓均髹上或黃或粉的油漆，就一下拍攝角度，亦頗有樓層密布的森嚴美感。

▲ 馬頭角十三街已髹上油漆，一排的頗有怪獸大廈的獨特美感。(攝影︰馮柏偉)

經過麟祥街後的木廠街，翁漢輝指出一個爛地上方，零零落落有一方窗框立面，相當突兀。「這就是東方紗廠的遺址了，對比牛棚，這完全是活化失敗的案例。」翁漢輝說。

▲ 當年的東方紗廠，今天只拆剩一道門框作為時代見證。(攝影︰馮柏偉)

於1950年代有名的東方紗廠，由兩大家族萬春氏及傅老榕所創立。工廠本是一座以麻石砌成的大樓，以及有一列兩層高的平房。1981年結業後，業權在2006年易手，2010年獲列為三級歷史建築，但因業主與香港特區政府就保育方案未能達成共識，最終只保留此立面，殊為可惜。

聖三一座堂 中式文藝復興風

第3站就是聖公會聖三一座堂，其中式風格的「氣質」，跟大坑的聖馬利亞堂接近。聖三一座堂創立於1890年，是香港聖公會在九龍區歷史最悠久的聖堂，原本位於宋皇臺聖山附近，後來因政府收地而搬至亞皆老街，至1936年因政府再次收地而改為現址，就是現今我們看見的聖三一座堂，現被列為香港二級歷史建築。

▲ 聖公會聖三一座堂為中式文藝復興建築，別具風格。(攝影︰馮柏偉)

翁漢輝說這教堂是中式文藝復興式建築風格，紅磚牆配綠瓦頂，也有石屎建成的仿斗拱設計，外形像一座中式廟宇，但屋頂的十字架卻顯示了是一座基督教教堂。「在30年代，聖公會打算傳福音給土瓜灣人，當時華人很流行這中式文藝復興式建築，讓他們更有共鳴感。」

▲ 1936年奠基的石牌，連同手製玻璃也一併保留下來。(攝影︰馮柏偉)

跟廟宇的概念相同，左右各有「暮鼓」和「晨鐘」一座，在晨鐘上更刻了「正義」及一段聖經詩文，crossover得匠心獨運。教堂牆身亦保留了1936年聖堂由莫壽增會督主持奠基禮的石牌。

留意上邊帶有十架的玻璃窗框，為30年代產物，那種玻璃磨紋手工藝幾近失傳，若你去過景賢里，就發現仍有這種玻璃。

聖公會聖三一座堂

地址︰九龍九龍城馬頭涌道135號

電話︰2713 5221

撰文︰馮柏偉