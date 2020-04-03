【美國升學】疫情下打亂海外升學計劃　美國加州大學調整5項收生政策

▲ 在新冠肺炎全球大流行下，不少海外留學生受到影響，美國加州大學公布了一些紓緩措施。（圖︰i-stock）

全球新冠肺炎疫情持續，多國正實施入境限制，不少學生海外升學計劃被打亂，國際學校升學系統兩項國際試IBDP和IGCSE也取消，影響全球幾十萬考生。大量學生受影響之下，美國著名的加州大學出招，針對疫情調整多項錄取學生的政策，即將2020年入學和2021年申請的學生和家長可留意，而計劃到其他英美升學的學生也可參考。

美國的加利福尼亞大學（University of California），簡稱「加州大學」（UC）4月1日在學校網頁發表通告，推出多項臨時政策，當中措施不會降低學校的錄取要求，但有助紓緩面對考試被取消，擔心以校成績評定學生的困境等。主要包括以下5項︰

1 針對已錄取和即將申請的新生，暫停及推遲2020年春季在校成績要求。轉學生方面，校方也對校內成績持寬松政策。

2 暫停及推遲對於2021年秋季新生申請標化考試SAT、ACT的要求。

3 可申請延期確認入讀，依據加州大的錄取新生的日子，依然需在5月1日確認入讀，而轉學生需在6月1日確認入讀。不過，在疫情下有另類安排酌情處理，在加州體系內的校區的學生可申請延期，有關安排可聯絡各校區的招生辦公室。

4 如有學生確認入讀，加州大學可彈性處理，在7月1日無法正常提供學校成績單的學生的要求，學生不會因而被取消錄取的資格。

5 雖然今年AP考試的形式和內容會調整，但學校依然會根據AP考試科目成績，得3分、4分和5分的學生也有學分轉換。

加州大學主席Janet Napolitano表示希望藉此可幫助紓緩解準學生因新冠肺炎而帶來的混亂和焦慮。

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責任編輯︰王明芳