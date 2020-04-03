  • 21°C
香港時間 : 2020403日 (週五) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

疫情影響工作情緒　美企設福利贊助員工心理治療

職場 16:19 2020/04/03

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

面對疫情帶來的打擊，不少員工產生心理壓力，最近美國有企業專設心理健康福利，幫助員工應對工作以外的情緒壓力。

新冠肺炎疫情全球肆虐，美國成為目前疫情最嚴重的國家。面對疫情帶來的打擊，不少員工產生心理壓力，最近美國有企業專設心理健康福利，幫助員工應對工作以外的情緒壓力。

最近，調研機構 SurveyMonkey 對8萬名美國人進行調查，發現有86％美國人會憂慮疫情爆發情況，91％美國人擔心疫情對經濟的影響。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，人們對於身體及財務狀況的憂慮，會產生負面情緒，從而影響工作表現。

為此，美國有不少公司都推行心理健康福利。羅兵咸永道（PwC）行政總裁Michael Fenlon表示，現時不少員工實行在家工作，同時要照顧孩子或親人，有些人甚至要獨留家中，容易產生孤獨，焦慮等情緒壓力，對心理健康造成負擔。

Fenlon表示，公司最近為員工設心理輔導課程，員工可以向輔導員傾訴情緒壓力，公司更提供員工及其家屬6次的免費療程，另外可使用手機應用程式，在家中進行冥想，睡眠，聽音樂等活動來舒緩情緒。   

美國星巴克（Starbucks）最近宣布，從4月6日開始，每週工作滿20小時或以上的員工，都可通過援助計劃，獲得精神健康工作福利。每位員工及家屬每年都可以透過心理治療公司Lyra Health，免費進行20次心理輔導課程。

責任編輯：李寶如

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】僱主可否要求隔離員工放無薪假？　肺炎相關勞工權益一文睇清
15:49 2020/04/02
【新冠肺炎】僱主可否要求隔離員工放無薪假？　肺炎相關勞工權益一文睇清
【新冠肺炎】罷工要求消毒倉庫　亞馬遜竟以「怪招」解僱召集人
16:25 2020/04/01
【新冠肺炎】罷工要求消毒倉庫　亞馬遜竟以「怪招」解僱召集人
【筍工來了】免費赴法國滑雪遊玩　包食宿兼賺15000元
18:07 2020/03/31
【筍工來了】免費赴法國滑雪遊玩　包食宿兼賺15000元
美披薩店盼與員工齊心抗疫　加人工兼免費送披薩
17:50 2020/03/23
美披薩店盼與員工齊心抗疫　加人工兼免費送披薩
壓力 疫情 經濟 行政 在家工作 美國 美國疾病管制與預防中心 羅兵咸永道 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
16:00 2020/04/02
【新冠肺炎】香港洲際酒店4月20日裝修同時遣散所有員工　按員工年資賠償
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
21:11 2020/04/02
【無視疫情】80後香港情侶堅持環遊世界　稱抵新西蘭每天吃奇異果百毒不侵
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門
17:43 2020/04/02
【北韓防疫】疑染疫即被釘大門隔離　北韓一家五口被困屋內滅門