疫情影響工作情緒　美企設福利贊助員工心理治療

▲ 面對疫情帶來的打擊，不少員工產生心理壓力，最近美國有企業專設心理健康福利，幫助員工應對工作以外的情緒壓力。

新冠肺炎疫情全球肆虐，美國成為目前疫情最嚴重的國家。面對疫情帶來的打擊，不少員工產生心理壓力，最近美國有企業專設心理健康福利，幫助員工應對工作以外的情緒壓力。

最近，調研機構 SurveyMonkey 對8萬名美國人進行調查，發現有86％美國人會憂慮疫情爆發情況，91％美國人擔心疫情對經濟的影響。美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，人們對於身體及財務狀況的憂慮，會產生負面情緒，從而影響工作表現。

為此，美國有不少公司都推行心理健康福利。羅兵咸永道（PwC）行政總裁Michael Fenlon表示，現時不少員工實行在家工作，同時要照顧孩子或親人，有些人甚至要獨留家中，容易產生孤獨，焦慮等情緒壓力，對心理健康造成負擔。

Fenlon表示，公司最近為員工設心理輔導課程，員工可以向輔導員傾訴情緒壓力，公司更提供員工及其家屬6次的免費療程，另外可使用手機應用程式，在家中進行冥想，睡眠，聽音樂等活動來舒緩情緒。

美國星巴克（Starbucks）最近宣布，從4月6日開始，每週工作滿20小時或以上的員工，都可通過援助計劃，獲得精神健康工作福利。每位員工及家屬每年都可以透過心理治療公司Lyra Health，免費進行20次心理輔導課程。

責任編輯：李寶如

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