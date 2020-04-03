【一曲走天涯】裕美曾傳與黃子恆不倫戀　感迷失患抑鬱曾自殘

▲ 裕美真倩表白。

由蓋世寶、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，每集也邀請嘉賓分享人生經歷，而本周六（4日）晚播映的一集即邀請歌手裕美亮相節目，她自揭曾經患上中度抑鬱症，當時不但亂食藥及自殘，更有輕生的念頭，最後靠信仰走出抑鬱陰霾。

當年裕美憑著中日混血的可愛面孔，以年僅18歲之齡入行，憑主持旅遊節目主持《雪映移城》而為人認識，裕美形容這個節目是她出道至今的代表作，而同名歌曲《雪映移城》為她帶來太多好事，除了橫掃頒獎禮的新人獎項，還得到前輩們的支持。

▲ 裕美於節目裡分享患抑鬱症的經歷。

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憶起首次舉行唱片發佈會獲不少前輩撐場，「從沒想過會有這麼多人來看我，還有很多前輩支持，包括校長、陳百祥、王晶，我興奮又緊張，未上台已經哭了。」

昔日集萬千寵愛在一身，工作又接踵而來，裕美也曾感到飄飄然：「自己比很多新人賺得多，因為我有很多廣告，以前代言的薪金比現在高很多，不斷接表演、不斷登台，覺得自己年紀小前途無量，連選朋友都要看一下。」

工作忙過不停，漸令裕美開始迷失，更患上抑鬱症。除了開始亂吃藥，止痛藥及咳藥水亂放進口裡，更經常割手腕和撞牆，當時的她不知道自己有病。「直到我打電話給公司高層，尖叫一下掛了他電話，他就帶我看醫生，醫生說我有中度抑鬱症。」

裕美直言曾想過自殺，甚至做好預備。

▲ 歌手出身的裕美於節目高歌一曲。

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捲入桃色順利

裕美於2013年底與林恩浩結婚，翌年二人一同出發往澳洲展開工作假期，本以為感情穩定順利的他們，可是結婚3年後爆出婚變，更有指她背夫與黃子恆出軌。

事發後裕美指責丈夫林恩浩對她家暴。而林恩浩、黃子恆及裕美於當時均分別有拍片辯解，最後裕美宣布申請離婚，連場鬧劇終於作結。

▲ 裕美與黃心穎曾合作《堅離地愛堅離地》。

去年，黃心穎搭上許志安的「安心偷食」爆出後，心穎主演的劇集《堅離地愛堅離地》被抽起。因裕美也有份演出該劇，在當時受訪時直言了解箇中壓力：「兩個人關係一言難盡，外人看法與私下發生甚麼事不同，不想家事私事擺上枱，有些事放大了不是真實，我有一種不想去評論的心態。」

她並以「過來人」身份稱：「情到濃時情緒感覺會控制你去做一些不合timing的事情，自己無資格去評論任何人，相信有許多原因去引發事情，希望當事人能安然渡過。」

裕美一番坦白的告白，曾被網民攻擊，但她仍感到要講出內心感受。

▲ 裕美現時已有外籍新歡。（取自IG）

事實經歷過低潮的裕美，慶幸是獲身邊好友高皓正、王君馨伸出援手，令她得以被信仰拯救，在今年初裕美更開始修讀神學。

除簽約內地經理人公司進軍內地，她更稍稍地打開韓國市場，裕美稱：「去年我開始和一個韓國oppa拍片，他是一個網紅。我們只是在街上偶遇，當時他第一次來香港，不知道為甚麼他走過來找我，那條片在網上點擊率很高，接著他應粉絲要求再來香港，我就帶他遊香港，拍一些Vlog，之後慢慢有廣告商想找我們拍片，美容、唇膏，甚麼都有。」

重新出發的裕美，看事情比以前更樂觀。