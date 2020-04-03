【新冠肺炎】港大辦網上就業博覽吸逾90企業參加 　提供逾1,500個工作崗位

▲ 香港大學舉辦首個網上就業博覽。（經濟日報資料圖片）

香港大學學生發展及資源中心 (CEDARS) 於3月30日至4月1日舉辦首個網上就業博覽，吸引92家企業參加，提供超過1,500個畢業及實習崗位，涵蓋會計及審計、金融、政府部門、顧問、工程技術、醫療保健、資訊科技、保險、媒體及出版、專業及人力資源服務、房地產、研發及零售品牌等行業，有超過2,000名學生及畢業生出席博覽。

其中參展的畢馬威會計師事務所人力資源高級經理李廷鈞表示，博覽讓企業於現今困難狀況下仍有機會與學生進行交流，而網上博覽亦有別於傳統博覽會的單向以一對眾模式，能兼容同時與多名學生進行交流。

港大學生發展及資源中心學生事務長梁若芊博士指出，面對本地以至世界性經濟就業前景的挑戰，大學會盡力輔助學生面向國際，建立堅實及光明的就業前景。

港大指，今次網上博覽會的平台將會繼續開放至4月底供學生繼續瀏覽，學生及畢業生可以繼續獲得相關資訊及申請職位。

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記者：陳曉瑩