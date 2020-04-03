涉阻被包圍內地漢入大廈　瑞士籍退休漢被控擾亂秩序准保釋

▲ 案件於東區法院提堂。（資料圖片）

去年10月4日中環有人發起「反緊急法遊行」，1名內地男子以手機拍攝示威者，遭人包圍及指罵，其後他試圖進入遮打大廈。74歲瑞士男子疑阻礙內地男進入，被控1項協助犯及教唆犯在公眾地方作出擾秩序的行為，今（3日）於東區裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至5月15日再訊，以待辯方索取文件，被告准保釋，期間不得接觸控方證人。

瑞士籍的被告PROGIN Marc Gerard（74歲），報稱退休人士，被控1項協助犯及教唆犯在公眾地方作出擾秩序的行為罪。控罪指，被告於2019年10月4日,在中環干諾道中8號遮打大廈地下外，協助及教唆另一些人作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖激使他人破壞社會安寧，而上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

案件今提堂，辯方申請案件押後，以索取控方文件及提供法律意見，被告暫毋須答辯。裁判官將案件押後至5月15日再訊，被告准以現金2,000元保釋，期間不得接觸控方證人，另須居於報稱住址，及須於更改住址48小時前通知警方。

【派錢1萬】最快7月初接受派錢10000元登記 政府預留高達10億元作行政開支

記者：王仁昌