【新冠肺炎】袁國勇直言官員對疫情抱樂觀心態　形容「唔見棺材唔流眼淚」

▲ 袁國勇接受傳媒訪問時透露，有官員對疫情感到樂觀，直言這是非常錯誤的想法。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，身兼港府專家顧問團成員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇接受傳媒訪問時透露，有官員對疫情感到樂觀，「覺得好似無咩嘢」，直言這是非常錯誤的想法，強調疫情有如森林大、可以像海嘯般快到來，又引述俗語所講「唔見棺材唔流眼淚」。

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袁國勇又指，2003年沙士的爆發令所有公立醫院短時間內癱瘓，港人對這個災難性狀態歷歷在目，希望政府汲取沙士教訓。他又指，本港疫情已進入危險狀態，每日有多宗確診個案找不到感染源頭，現時的公共衞生措施亦無法將傳染鏈斬斷，不足以令香港安全。

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他認為，香港必須再加強病毒檢測數量，盡快找出帶病毒人士，接受隔離治療。市民要繼續做好個人防疫措施，正確戴口罩，注意手部衞生。他又留意到市民防疫意識似乎愈來愈弱，本港疫情不容樂觀，相信很快會超過1,000宗個案；如果出現大量超級傳播者，確診個案甚至會突然增至2,000宗。

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現時本港新冠肺炎的死亡率為0.5%，較其他地區為低，袁國勇相信原因之一有很多市民都戴口罩，又特別提醒年輕人要做好個人防疫措施。他透露，有年輕確診個案病情非常嚴重，兩邊肺部「花晒」，估計是患者沒有戴口罩，及不注意個人衞生有關。

袁國勇又認為，暑假前復課「多數無望」，如果要復課，必先確保完全復工後沒有出現社區爆發。至於應否繼續舉行中學文憑試，他認為，必須先做好準備工作，包括在考試場地內把枱與枱之間相隔1.5米、廁所要有足夠衞生設施，即使休息期間考生亦不准傾談；如果上、下午都有考試，就應為考生提供飯盒，避免離開考試場地。

食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會上回應指，特區政府一直密切監察本港及外國疫情的發展，因此過去一直實施更多防疫措施，特別是在加強病毒檢測數量和提升社交距離方面的工作。

責任編輯：陳子謙