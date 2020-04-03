【新冠肺炎】本港新增43宗確診34人曾外遊　護士確診及酒吧群組感染者增加

▲ 衞生防護中心提醒市民必須減少社交活動。（資料圖片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，本港今日（3日）再新增43宗確診個案，年齡介乎16至60歲，包括10女23男，當中34位有外遊紀錄，而不少患者是留學生，而早前的酒吧群組，再有新增患者，一名37女患者出現頭痛、喉嚨痛等徵狀，由檢疫中心送院。另外一名屯門醫院的護士曾外遊返港，今日也確診。

其他患者包括一名國泰地勤、一名公司的司機曾接載乘客，詳情即看:https://bit.ly/2UXDI4n

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出新增個案涉及不同的群組，衞生防護中心正追蹤不同患者的接觸史以及他們的密切接觸者。

食物及衞生局副局長徐德義今日再交代政府更新了預防及感染控制條例的情況，根據政府昨日更新的指令，今日下午6時起的14日內，純粹（或主要）用作售賣或供應令人醺醉的酒類，並供人就地享用的處所（即酒吧或酒館），該處所必須關閉14天。違法處所最高可被罰款5萬元及監禁6個月。政府會因應疫情發展，適時調節規例。她提醒市民減少外出，避免聚餐，與人保持社交距離。

徐德義指個案數字有上升趨勢，感謝社會人士配合，有關規例的目的是減少社交接觸，提醒市民減少外出、避免聚餐、聚集。他又指出明日（4日）是清明節，提醒市民在公眾地方聚集不可以超過4人，除非是同住者，都要慎重考慮是否可以延遲拜祭的時間，如果市民曾在外地祭祖後回港，也需要接受14天家居檢疫。

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TOPick會跟進最新疫情，不斷更新。

記者：伍瑋瑋、蘇文軒