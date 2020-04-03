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【新冠肺炎】數萬企業近月接近零生意　商界促政府考慮代支一半員工薪酬

政治 16:38 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

香港各界商會聯席會議。（資料圖片）

由多個行業商會組成的香港各界商會聯席會議，去信特首林鄭月娥及財政司司長陳茂波，指本港數萬家製造業、進出口業及旅遊業相關公司，近月錄得接近零生意，國內生產廠房更因缺乏國外訂單而被迫停工，要求政府考慮放寬中小企業貸款(SME Loan)申請資格及加快貸款審批，以及政府為企業代支一半員工薪酬，薪金上限一萬八千元，為期三個月。

商會聯席會議秘書長沈運龍指，過去三個月是數十年來最難熬的日子，因為型冠肺炎疫情導致各國大規模封鎖，對供應鏈及外來訂單造成了前所未有的嚴重破壞，生產線完全停頓。而訪港旅客人數亦對比去年同期更大跌超過95%，旅遊業亦面對前所未有的衝擊，旅遊及酒店業亦開始僱員放無薪假期、停薪留職。

他們擔心，目前離業界下降極限仍有一段距離，惡劣的經營慘況至今仍看不到盡頭。政府必須正視現況，對製造業、進出口業及旅遊業界伸出援手，協助業界渡過是次嚴峻經濟危機。

聯席會議又提出五項建議，包括政府為企業代支一半員工薪酬，薪金上限一萬八千元，為期三個月；允許暫停強積金(MPF)僱主及僱員供款六個月，建議銀行不隨便要求企業提早還款，以防資金鏈斷裂；若有需要，銀行可考慮延長企業貸款還款期，如設六個月「還息不還本」寬限期等。

責任編輯：李淇

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