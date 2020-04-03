駕車撞斃的士司機地產經理候判　女乘客重傷右眼無法睜開

▲ 被告於區域法院承認控罪。（資料圖片）

去年4月沙田牛皮沙街發生致命車禍，1輛私家車越線迎頭撞向1輛載客的士，的士司機傷重不治，的士女乘客多處受傷，眼周嚴重裂傷以致無法完全睜開右眼。任職地產經紀經理的涉案私家車司機今（3日）於區域法院承認危險駕駛引致他人死亡等5項控罪，還押候判。

涉案被告趙晉銘（34歲）報稱任職地產經紀經理，被控危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害兩罪，控罪指他於2019年4月26日，在沙田牛皮沙街，危險駕駛1輛私家車，而引致周長死亡，及引致陳夏眉身體受嚴重傷害。被告另被控使用沒有展示標準登記號碼的汽車等3項控罪，被告今承認全部5項控罪。

案情指，案發當晚被告及涉案的士分別駛經案發路段，的士正落斜駛向沙田第一城方向，突然被告所駕駛的私家車從毗鄰行車線越過虛線，迎頭撞向的士，的士被推後約3米，車身撞向一輛停泊於路邊的重型貨車。案發路段時速限制為50公里，而被告駕駛的私家車時速為52公里。

的士司機送院後搶救無效不治，驗屍報告反映他死於胸腔及腹部重創。女乘客則身體多處受傷，其右眼眼周部分有嚴重裂傷，以致無法完全睜開右眼，需進行手術。被告送院時亦一度陷入昏迷，但於同日甦醒，被告被送院時身上有酒氣。

控方指出被告曾有7次交通定額罰款紀錄，當中曾涉超速。辯方求情時指，被告承認今次案發時有輕微超速，以及曾於案發前飲啤酒，但強調酒精份量少，被告並沒受酒精影響，案發時僅一時分神。辯方又指被告事後亦一度昏迷，他已學到教訓，並深感後悔。法官將案件押後至4月8日判刑，期間被告需還押。

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記者：楊詠渝