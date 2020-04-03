漁護署管理野豬預算開支　4個年度增近1700萬

▲ 漁護署打算在2020至2021年度就野豬管理工作所涉及的開支預算為2370萬元，人手將會增加5至31人。(經濟日報資料圖片)

本港野豬時有擾民情況出現。環境局早前以書面回覆議員在財政預算案問題，披露漁護署於2019至2020年度共開支1380萬元處理野豬問題，較2018至2019年度的990萬增加39%，惟該年度野豬滋擾投訴數字只有少許下降。截至今年1月，2019至2020年度已收到950宗涉及野豬出沒或滋擾的投訴，與上年度的1008宗相若；而署方更打算在下年度將野豬管理的開支預算增加至2370萬元。

環境局表示，漁護署已於去年開展一項以紅外線自動攝影機估算郊野地區野豬數目的先導計劃，現時根據試點的野豬種群密度，推算出全港郊野地區有大約有1,800至3,300頭野豬。於過去3年，漁護署在2017至2018年度、2018至2019年度及2019至202020年度（截止1月）接獲的野豬出沒或滋擾的投訴個案分別為787宗、1008宗及950宗。本年度最多野豬出沒的地區是南區，有190宗；其次是西貢，共收到137宗投訴；至於沙田區及中西區也同樣有97宗相關投訴。

於2019至2020年度，漁護署負責野豬管理工作的專責小組共有26人，比2018至2019年度增加12人。署方亦打算在2020至2021年度就野豬管理工作所涉及的開支預算為2370萬元，人手將會增加5至31人，且繼續為野豬避孕或絕育及將牠們搬遷到偏遠郊野，以緩解滋擾；亦會加強教育活動，以不同的形式宣傳停止餵飼野豬的訊息。

至於自2017年年底起推行的野豬捕捉及避孕或搬遷先導計劃，截至今年2月，漁護署共為114頭雌性野豬注射避孕疫苗，為56頭野豬進行絕育手術，及將323頭野豬搬遷到偏遠郊野，計劃於去年起逐步恆常化；開支也逐年增加，過去3個年度的開支分別是380萬元、620萬港元及680萬元。

漁護署用於停止餵飼野豬的公眾教育及宣傳工作相關開支（修訂預算）是83萬港元，開支主要用於聘請承辦商舉辦教育活動及製作宣傳品。截至2020年1月，承辦商共舉辦了55場戶外教育展覽、18場郊野公園野生動物導賞團、31場教育講座及6場巡迴展覽。

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記者：洪芷晴