【減薪裁員】人工2萬被減薪20%　中環打工仔： 沒想過食大家樂已是奢侈

▲ 有人工2萬元的中環打工仔近日被減薪20%，背負養生重擔，連食一餐飯都覺得奢侈。

新冠肺炎疫情下，本港旅遊及零售業步入寒冬，香港洲際酒店會遣散所有員工，估計遣散約700名員工。在市況急轉直下，本港打工仔人心惶惶，在金鐘返工當文職的陳先生，其公司最近生意淡靜，前後已有兩位同事被裁走，坦言「從來未曾如此珍惜過份工。」他雖然暫時保住「飯碗」，但人工被減20%，直言最近覺得午餐食大家樂都是種奢侈。

陳先生坦言，大約3月中收到上司通知，指公司生意差，凡2萬元或以上月薪的一律要減薪20%，2萬元以下的減薪10%。他指，收到消息時簡直晴天霹靂，因為要月減4,000元人工，但他慨嘆只得兩條路可行﹕「一係起身走，一係接受減人工。」

由於陳先生屬文職工作，目前轉工也不容易，加上要供樓，經濟有壓力，只有接受公司減薪方案。他的太太原本在酒店工作，月薪約有2萬多，兩公婆沒有子女，月供1萬蚊居住在元朗私樓，生活也過得去，但太太最近被迫放無薪假，收入大減一半，令陳先生頓感壓力。

陳先生指，減薪兩成後，午膳開支亦要縮皮，不再與同事外出到餐廳或酒樓吃中午，有時會到大家樂買外賣，他說﹕「出外吃一餐有時要5、60元，行去灣仔買又太遠，現在我會帶飯，真想不到食大家樂都變成一種奢侈。」

陳先生又指，現在日日都聽聞有公司裁員及減薪，慨嘆好市時，公司加薪4%-5%，但市差時，公司說減就減20%，減幅實在難以接受，惟他太太安慰他﹕「減了20%，但另方面睇，每月還有80%人工收入。」

他指，自從在新聞上看到洲際酒店全數遣散員工，發現比自己慘的大有人在，惟有「阿Q」一點，幸慶自己還有一份工在手，「惟有見步行步，慳得一蚊得一蚊」。

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責任編輯：王俊賢