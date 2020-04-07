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【大劈價】Daniel Wellington手錶大減價$472起　OnTheList網店門市同步舉行優惠低至4折

精明消費 11:22 2020/04/07

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

Daniel Wellington網店及門市同步進行大減價。（圖片由OnTheList提供）

新冠肺炎疫情持續，大家除了上班，盡量都留在家中抗疫，在家中除了看戲及做飯，也可以網購娛樂一番，恢復好心情！OnTheList將於周四（9日）至周六（11日）在門市和網店舉行Daniel Wellington大減價，多款手錶低至4折，十分吸引！

TOPick為大家推介幾款易襯衫之選，如果打算買來送禮，也相對地容易挑選。

Classy St Mawes 34mm Rose Gold White Dail Watch　原價：$1,750　特價：$700（4折）

（相片來源：OnTheList）

Classic Cambridge 40mm Silver White Dail Watch　原價：$1,480　特價：$814（55折）

（相片來源：OnTheList）

Classic York 40mm Rose Gold White Dail Watch　原價：$1,680　特價：$840（5折）

（相片來源：OnTheList）

Classic Bristol 36mm Silver Black Dail Watch　原價：$1,580　特價：$711（45折）

（相片來源：OnTheList）

Petite Suffolk 28mm Rose Gold  White Dail Watch　原價：$1,180　特價：$472（4折）

（相片來源：OnTheList）

Petite Bondi 28mm Rose Gold  Black Dail Watch　原價：$1,180　特價：$590（5折）

（相片來源：OnTheList）

同場還有Champion的減價，大家可順道看看有沒有心水的靚衫。

OnTheList表示因應社會現況，他們實施了防疫措施，大家入場時須戴上口罩及使用酒精搓手液，職員亦會為大家量度體溫。此外，購物時避免使用現金。OnTheList會實施人流管制，確保場內人數聚集，同時緊密場內消毒清潔。

OnTheList - Daniel Wellington特賣活動詳情：

地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

日期及時間：

4月9日（四）12pm - 8pm

4月10日（五）11am - 8pm

4月11日（六）11am - 5pm

大家須先登記成為OnTheList會員才可進入特賣場，免費登記詳情請【按此

網店請【按此

付款方式：信用卡

責任編輯：王芷瑩

時裝 著數優惠 開倉 減價開倉

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