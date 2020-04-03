【新冠肺炎】鍾南山預料全球疫情4月底受控　病毒引起肺部纖維化非永久性1年可康復

▲ 鍾南山預料全球疫情4月底會受控。

新冠肺炎疫情肆虐，全球確診個案急增。國家衞健委高級別專家組組長鍾南山本周三（1日）接受深圳衛視訪問時表示，估計全球疫情會在4月底受控。他又指，沒證據顯示無症狀患者傳染性高。根據觀察，患者肺部維化情況會於6至12個月後康復。

估計全球疫情4月底受控

鍾南山接受深圳衛視訪問時表示：

隨著各個國家採取強有力的措施，全球疫情是能夠控制下來的。我估計應該是4月底左右，疫情應該下來了。

但他指，4月底之後，沒有人能確定明年春季是否爆發另一種病毒。

無症狀患者的傳染性

至於無症狀患者是否有很高的傳染性，鍾南山指現時並無證據證明。無症狀患者主要分為兩群人。第一類是，曾經與患者有密切接觸的人；第二類是，從疫情較嚴重的國家或地區回來，有好一部分是無症狀的，這類需要特別留意。

但他估計，不會因為無症狀患者而出現第二波大規模的傳播，影響疫情的發展。他認為，由於「我們有強而有力的監察系統」，一旦發現此情況出現，會立即隔離患者，以及與其接觸的人也被進行隔離觀察，第一時間切斷傳播鏈。

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康復後的後遺症

關於康復後的後遺症，他表示病毒一般首先入侵的器官最主要是肺。透過觀察SARS，康復者肺部功能會有些影響，因病毒會引起肺部纖維化，但不會屬於永久性。鍾南山稱：

但相當多的是，他（患者）經過了半年甚至一年，他會康復的。

根據他短時間的觀察，有部分肺部纖維化的情況是可以逆轉的。

「復陽」患者傳染他人機會較少

對於部分患者再次接受病毒檢測時，結果呈陽性，他稱因為核酸檢測的只是片段，而不是全病毒。他相信，大部分患者康復後也會產生較強的抗體，絕大部分人也不會再感染，而且傳給他人的機會也較少。

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責任編輯：羅嘉欣