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【新冠肺炎】酒吧及樂隊群組再多4人確診　其中一人送往檢疫中心期間發燒後送院

社會 16:54 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

酒吧感染群組再增感染者。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（3日）新增43宗個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代有關情況，今日再多4名確診病人與酒吧及樂隊群組有關，另外亦有3宗與其他酒吧相關。

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第838宗與第630宗等人有關，都為酒吧樂隊成員，從事表演活動；第844個案的先生為酒吧樂手，她在送往檢疫中心途中出現發燒情況。她主要負責飛機做清潔工作，最後上班日期為3月19及22日。

第846宗個案則去過尖沙咀諾士佛臺的的All Night Long酒吧，第810宗37歲女患者與第513宗36歲男士為朋友關係，後者為酒吧樂手。

第806宗個案是一名27歲男士，曾在2月底至3月11日去過荷蘭，3月28日發病，3月13日亦曾去過蘭桂坊Tasmania Ballroom酒吧，故現時未知從何感染，中心會調查是否長潛伏期長的患者，抑或是本地感染。

此外，第807宗為第319宗確診個案的朋友，2人曾到一間於蘇豪區有酒類供應的餐廳LA CABANE。另外第842宗，與早前第567宗為同一間酒吧的員工。

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記者：郭家穎

酒吧 新冠肺炎 武漢肺炎

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