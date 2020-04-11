【女性健康】天氣和暖潮濕易致白帶分泌異常　中醫教從白帶顏色看身體警號

春天天氣和暖潮濕，婦女較容易出現一些由濕邪而起的疾病，常見的就有帶下病，即是白帶分泌異常。註冊中醫師古鎧綸表示，白帶，中醫稱白帶，其實是由陰道黏膜、子宮頸腺體及子宮內膜的分泌混合而成，具抗菌、保護及清潔陰道的作用，是陰道的天然屏障，為女性陰道的正常分泌物，顏色透明、帶黏性、呈蛋白狀、無臭味。於月經前後、排卵期及妊娠期間分泌量會自然增多，一般不會出現不適感覺。

白帶異常

大多數來求診的婦女都只會希望我們中醫幫他們調經，很少會主動提及帶下問題。其實中醫一般都要掌握婦女的「經、帶、胎產」，意思即包括月經、帶下、以往的胎產史等情況。帶下問題往往容易被忽略，帶下異常可以反映女士的身體健康狀況。

帶下除了引起下陰皮膚瘙癢及疼痛外，帶下量、顏色、質地、臭氣等形態也是判斷陰道疾病的重要依據之一。常見的陰道疾病包括白帶、黃帶、血帶及白淫等幾種：

白帶：

患者因脾虛濕困而感到陰道痕癢和陰道分泌比平時增多，呈乳白色或帶臭味，質地黏稠，在性交及小便時或有澀痛感覺，嚴重者呈豆腐渣狀，可以是陰道念珠菌病等感染，須及早求醫。

黃帶：

患者多為濕熱體質，會感到陰道較瘙癢、陰道呈微黃、深黃色，臭氣也較劇，外陰痕癢、赤痛或紅腫。若不治理，易令前後二陰患上各樣皮膚病，更有機會導致血帶及其他身體部份發炎如子宮頸糜爛等問題，長遠或會影響生育。

血帶：

血帶可以是以上的白帶、黃帶日久而產生，可為兩者附帶血絲、赤白相兼或啡紅色，程度較單純白帶或黃帶嚴重，須儘快接受子宮頸柏氏抹片等檢查，以確認是否有子宮頸癌變；

白淫：

這和白帶不一樣，白淫多呈透明質稀，量亦較多，患者易經常感到有液體留出，這多與房事過多、腎氣虛弱有關，伴怕冷、夜尿等情況，應及早溫補腎陽。

護陰方法及食療建議，請睇：

【女性健康】中醫教從白帶反映女性健康 白帶流量多偏黃體質濕熱

責任編輯：楊宛茜