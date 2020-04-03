【港產口罩供應】PrimeHK 4月6日網上預售8萬盒口罩　成人50片裝每盒125元

▲ 本地口罩生產商PrimeHK宣布，將於下周一（4月6日）下午2時進行網上預售，50片裝成人外科口罩每盒售價為125港元，每人限購2盒，預期首輪將推出8萬盒預售，5月上旬付運。（PrimeHK提供圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港本地口罩生產商PrimeHK早前於葵涌區設廠生產口罩，能容納5條生產線，每條生產線每日產能可達12萬個。PrimeHK宣布，將於下周一（4月6日）下午2時進行網上預售，當中50片裝成人外科口罩每盒售價為125港元，每人限購2盒，預期首輪將推出8萬盒預售，售完即止，並預計在5月上旬交付予消費者。

口罩廠房及規格

PrimeHK的工程經理李家麟博士，曾於香港科學園主管太陽能、光電及材料檢測等3個實驗室，管理產品質量及材料開發。他表示，由於新冠肺炎疫情持續升溫，眼見口罩供應愈趨緊張，故決定在香港建立生產線。

PrimeHK自設無塵、無菌的生產工廠，嚴格監管原材料、機械設備、生產環境及口罩品質，並正在申請香港品質保證局（HKQAA）「醫用防護口罩產品認證計劃」。生產線未來能夠製造合符ASTM 第1及第2級防護標準的三層過濾外科成人口罩，而在此次預售中，將推出設計合符ASTM 第1級防護標準的成人口罩，細菌過濾率（BFE）及粒子過濾率（PFE）達到95%或以上，即口罩能有效過濾微粒及細菌達95%。PrimeHK已於本地設置廠房並申請ISO14644-1合規證書，以確保口罩均於無塵、無菌車間內完成生產及包裝工序，並會嚴格監控室內濕度、溫度、氣流、塵粒及照明系統等。

售價及預訂方法



市民可在下周一（4月6日）登入網站http://www.theprimehk.com/，網站於預售活動前一天開放，首輪開放預售的50片裝成人口罩，每盒售價港幣125元，每人限購2盒，所有口罩可於指定地點自取或使用順豐以運費到付形式直送辦公室或住宅，預期首輪將推出8萬盒預售。

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責任編輯：徐紹軒