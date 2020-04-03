【機場特警】湯洛雯空姐造型成亮點　金宵大廈+衝上雲霄最強空姐大檢閱【多圖】

▲ 湯洛雯在《機場特警》空姐造型受讚。

TVB劇《機場特警》近日播出，當中除張振朗、楊明、黃子恆等壯男騷肌外，其中湯洛雯演的空姐余安娜，在首兩集出場時，靚湯一身空服造型，被網民激讚成為劇中亮點。事實，歷年TVB不少經典劇集，都出現過不少空姐角色，至今依然令觀眾印象深刻。

《機場特警》湯洛雯

靚湯早前在《法證先鋒IV》演記者徐意，強悍硬朗，旋即在《機場特警》化身俏空姐余安娜，雖然她曾說自己拍劇時趕不及瘦身，擔心身型略胖，但她在劇集登場後，網民反應正面，大讚靚湯的空姐look十分搶鏡。

▲ 湯洛雯演空姐余安娜造型搶眼。（劇照）

湯洛雯指她在《機場特謷》角色是個較cool的空姐，性格堅強，而她跟張振朗有不少對手戲，之後並有感情戲，跟蔡思貝、張振朗有三角關係。

▲ 湯洛雯曾自嘲自己圓嘟嘟。（東星圖片）

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《金宵大廈》李施嬅

要數近年TVB經典空姐角色，自是《金宵大廈》李施嬅演的Alex。劇中李施嬅在首集已以一身fi爆空姐造型，來到金宵大廈租樓，還被大廈管理員阿蕭誤認為一樓一，鬧出笑話，由此展開二人宿世姻緣。

▲ 李施嬅《金宵大廈》演空姐Alex令人難忘。（劇照）

劇中Alex遇上空難的一幕，令不少觀眾緊張不已，Alex生死也成全劇懸點。

▲ 李施嬅空姐Alex甚搶鏡。（取自IG）

《法證先鋒IV》張曦雯

剛播畢的《法證先鋒IV》，最後一個單元由張曦雯演的空姐Emma帶出終極凶案。張曦雯出場時穿上靚爆的制服造型，有網民形容是歷年最靚空姐角色。

▲ Emma出場時楚楚可憐。（影片截圖）

可是劇中Emma在天使外表，有不少悲慘遭遇，最後更留下伏線，或成為下輯《法證先鋒V》的final big boss，絕對是最暗黑空姐。

▲ 張曦雯《法證先鋒IV》演空姐Emma，經歷最暗黑。（影片截圖）

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《衝上雲霄》系列

數到真正以航空業為題材TVB劇，自是吳鎮宇、張智霖等參演的兩輯《衝上雲霄》，劇中除了男主角型爆機師look，多位女藝人的空姐造型亦相當吸晴。

▲ 陳慧珊演Belle成經典角色。

首輯陳慧珊演Belle，跟吳鎮宇的感情糾纏，叫觀眾十分肉緊，陳慧珊的知性美也為角色多添氣質。

▲ 胡定欣演足兩輯《衝上雲霄》。

另外，由首輯的陳慧珊、胡杏兒，到之後的胡定欣、岑麗香、沈卓盈、朱晨麗、江美儀等，都各有美態和特色。

▲ 岑麗香的空姐造型。

▲ 胡定欣、江美儀等各有特色。

後來《衝上雲霄》拍成電影版，佘詩曼也加盟演出空姐，跟古天樂談情。

▲ 佘詩曼在電影《衝上雲霄》空姐造型。

另外，早前馮盈盈在《#後生仔傾下計》其中一集，以空姐造型跟空服員嘉賓訪談。

▲ 馮盈盈以空姐look主持其中一集《#後生仔傾下計》。

盈盈一身紫色空服造型，也令不少網民激讚。