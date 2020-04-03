【口罩供應】縱橫遊開售3M物料防護口罩每盒售$238　5月下旬到貨【附訂購連結】

▲ 縱橫遊開售口罩。（圖片來源：縱橫遊Facebook）

新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。縱橫遊為會員搜羅到由上海樂施醫療科技有限公司生產的【3M物料防護口罩】，預計會於5月下旬到貨，售價為$238／盒（50枚）。

縱橫遊表示上海樂施獲美國斯特健集團授權後，於2020年3月開設生產廠房，口罩採用3M物料製造，已獲多項國際認證。而是次發售之口罩為「上海樂施．美國3M物料防護口罩 （50枚）」。

上海樂施．美國3M物料防護口罩（50枚）

價錢：會員優惠價 $238/盒（原價 $288）

認證：

獲歐盟口罩驗證（EN 149：2001+A1：2009）

達中國「民用防護型口罩標準（GB/T 32610—2016）」III級過濾效果及D級防護要求

已於美國食品藥品監督管理局（FDA）註冊

產地：中國製造

訂購方法

網上訂購連結：https：//bit.ly/2UE68l5

縱橫遊指成功訂購後，一般會於30分鐘內收到「成功訂購」電郵。口罩約於5月下旬到貨，待貨品到達後會再次發出電郵確認取貨日期及地點。

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責任編輯：王芷瑩