元朗4賊持刀劫車　警於大埔制伏4人曾開1槍

▲ 被劫車輛疑於大埔失控剷上行人路。（網上圖片）

元朗發生搶車劫案，1名男子在在稔灣路泊車後，遭4名男子持刀施襲，事主受刀傷並被劫車，他其後負傷報案。

警方接報後在各主要交通幹道設置路障，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊及後於新田公路發現被劫車輛，追截至大埔寶雅路近太和邨對開時，私家車疑失控剷上行人路，警員乘機拘捕4人。據悉，警方在追捕過程中曾開1槍。

責任編輯：陳梓蔚