元朗4賊持刀劫車 警於大埔制伏4人曾開1槍 社會 17:11 2020/04/03 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向 ▲ 被劫車輛疑於大埔失控剷上行人路。（網上圖片） 元朗發生搶車劫案，1名男子在在稔灣路泊車後，遭4名男子持刀施襲，事主受刀傷並被劫車，他其後負傷報案。 警方接報後在各主要交通幹道設置路障，新界北總區交通部執行及管制組特遣隊及後於新田公路發現被劫車輛，追截至大埔寶雅路近太和邨對開時，私家車疑失控剷上行人路，警員乘機拘捕4人。據悉，警方在追捕過程中曾開1槍。 責任編輯：陳梓蔚 相關文章 深水埗爆竊案上升 警方指樓宇密集棚架成為賊人工具 15:09 2020/03/19 深水埗爆竊案上升 警方指樓宇密集棚架成為賊人工具 紅磡超市被賊人爆竊撬毀夾萬 警方仍在點算損失 13:12 2020/03/24 紅磡超市被賊人爆竊撬毀夾萬 警方仍在點算損失 3賊持刀棍行劫Hermès手袋網上賣家 一刀賊被擎槍警制服 13:56 2020/03/24 3賊持刀棍行劫Hermès手袋網上賣家 一刀賊被擎槍警制服 元朗 大埔 太和 交通 太和邨