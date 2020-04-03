【港產口罩供應】SPT Mask 10星期內完成分流取貨　於口罩查詢系統得知取貨日期【附查詢教學】

▲ SPT Mask 教大家如何查詢最早預計取貨日期。（圖片來源：SPT Mask Facebook）

新冠肺炎疫情持續，全民一罩難求。本地口罩生產商SPT Mask表示將會如期於4月初開始向《抗疫套裝》和《關護套裝》的顧客發貨。他們教大家如何查詢自己的訂單，了解取貨組別及最早預計取貨日期。

取貨限期為期7日

SPT Mask會根據籌號的先後順序，每位顧客各有特定的取貨日期，呼籲大家留意取貨的限期為期7日。他們計劃在10個星期內完成整個分流取貨，每日都會從SPT Mask口罩工場發貨到不同取貨地點，務求令所有顧客都盡快收到「取貨通知電郵」。

查詢口罩取貨日期步驟

1. 收到「取貨通知電郵」

「取貨通知電郵」只會電郵至您的登記電郵（即收到「確認電郵」的郵箱)，收到「取貨通知電郵」後，顧客可根據電郵裡的取貨日期及取貨地點取貨。

若產能有所提升，取貨日期則隨之提早，他們亦同時會在Facebook通知大家。

2. 取貨時須出示「取貨通知電郵」

取貨時必須出示「取貨通知電郵」，所有取貨資料以「取貨通知電郵」內容為準。

SPT Mask會根據籌號的先後順序，將不同的訂單分為10個取貨組別，以便大家預計大概何時會收到「取貨通知電郵」並能作出預算。

每個取貨組別的預計取貨日期詳情如下：

▲ 取貨組別和預計取貨日期（圖片來源：SPT Mask Facebook）

口罩查詢系統

此外，SPT Mask為方便顧客查詢自己的取貨組別及最早預計取貨日期，推出了口罩查詢系統。大家可以進入口罩查詢系統輸入閣下的訂單號碼或購買碼。

口罩查詢系統請【按此】

模擬例子

陳先生從SPT Mask網頁查到自己的訂單是取貨組別 ，所以他知道首日取貨日期將會在5月5日至11日之間。雖然未能肯定是7天內的哪一天，但他已能夠大概預計哪一周能收到SPT Mask口罩，而能做出其他安排和預算。

耐心等候之下，陳先生就在5月10日收到「取貨通知電郵」，確定他的取貨期是5月11日至17日（共7日）。收到「取貨通知電郵」後，他便可於5月11日至17日內到取貨地點提取香港製造並達到ASTM Level 1的SPT Mask 口罩。

SPT Mask強調，只有成功購買《抗疫套裝》和《關護套裝》的顧客才會有專屬的取貨組別；未能成功購買或購買《專業套裝》的顧客是不能在SPT Mask網頁中搜尋到資料。

責任編輯：王芷瑩