【女性健康】陰道清潔液清洗私處有用嗎？ 中醫：過度清潔令陰道更易受感染
健康 19:16 2020/04/11
春天天氣和暖潮濕，婦女容易出現一些由濕邪而起的疾病，如白帶分泌異常。要保持陰部健康，註冊中醫師古鎧綸表示可從飲食和清潔入手。
1. 避免進食生冷食物：
經常飲用凍飲及進食生冷食物容易導致脾腎功能轉弱、代謝功能變差。當過多的濕氣無法正常排出體外時，便會下注到陰部使分泌物增多。
2. 選擇合適衣物：
穿著純棉內褲，避免合成纖維質料。穿著鬆身下裳有助空氣流通，亦應避免長時間過度使用護墊，以及穿著潮濕汗多的衣服，特別在游泳及運動流汗後，應儘快更衣，否則容易製造出濕悶的環境使細菌滋生，引致陰道搔癢不適及分泌異常。
3. 避免過度清潔：
許多女性習慣用陰道清潔液來清洗私處。然而，陰道適度的分泌本身就是天然保護屏障，過度清潔會改變陰道內環境，殺死用作保護陰道的益生菌，令陰道更易受到感染。
食療：銀杏黃芪烏雞湯
材料：
- 銀杏 30克
- 黃芪 50克
- 烏雞 1隻
- 米酒 50毫升
- 鹽 （適量）
做法：
- 烏雞去除內臟，洗淨後汆水備用
- 所有材料洗淨後放入鍋內加入適量清水，大火煮沸後轉小火再煮兩小時
- 熄火後加入適量鹽調味即成
功效： 健脾補氣、利濕、固腎止帶
熏洗坐浴
除服用食療外，熏洗坐浴也能有效改善白帶異常問題。外用中藥如百部、苦參、五倍子、烏梅等都具止帶止癢功效，可用於治療濕熱下注型帶下病。
帶下異常通常與婦科疾病相關，若發現陰道的分泌物異常、經常出現痕癢、疼痛或其他不適感時則應盡快求醫，及早診斷和得到適當的治理。
【女性健康】天氣和暖潮濕易致白帶分泌異常 中醫教從白帶顏色看身體警號
責任編輯：楊宛茜
撰文 : 古鎧綸註冊中醫師 康河中醫診所