【女性健康】陰道清潔液清洗私處有用嗎？　中醫：過度清潔令陰道更易受感染

春天天氣和暖潮濕，婦女容易出現一些由濕邪而起的疾病，如白帶分泌異常。要保持陰部健康，註冊中醫師古鎧綸表示可從飲食和清潔入手。

1. 避免進食生冷食物：

經常飲用凍飲及進食生冷食物容易導致脾腎功能轉弱、代謝功能變差。當過多的濕氣無法正常排出體外時，便會下注到陰部使分泌物增多。

2. 選擇合適衣物：

穿著純棉內褲，避免合成纖維質料。穿著鬆身下裳有助空氣流通，亦應避免長時間過度使用護墊，以及穿著潮濕汗多的衣服，特別在游泳及運動流汗後，應儘快更衣，否則容易製造出濕悶的環境使細菌滋生，引致陰道搔癢不適及分泌異常。

3. 避免過度清潔：

許多女性習慣用陰道清潔液來清洗私處。然而，陰道適度的分泌本身就是天然保護屏障，過度清潔會改變陰道內環境，殺死用作保護陰道的益生菌，令陰道更易受到感染。

食療：銀杏黃芪烏雞湯

材料：

銀杏 30克

黃芪 50克

烏雞 1隻

米酒 50毫升

鹽 （適量）

做法：

烏雞去除內臟，洗淨後汆水備用

所有材料洗淨後放入鍋內加入適量清水，大火煮沸後轉小火再煮兩小時

熄火後加入適量鹽調味即成

功效： 健脾補氣、利濕、固腎止帶

熏洗坐浴

除服用食療外，熏洗坐浴也能有效改善白帶異常問題。外用中藥如百部、苦參、五倍子、烏梅等都具止帶止癢功效，可用於治療濕熱下注型帶下病。

帶下異常通常與婦科疾病相關，若發現陰道的分泌物異常、經常出現痕癢、疼痛或其他不適感時則應盡快求醫，及早診斷和得到適當的治理。

【女性健康】天氣和暖潮濕易致白帶分泌異常 中醫教從白帶顏色看身體警號

責任編輯：楊宛茜