【新冠肺炎】公院60名穩定患者已轉二線床　今日再多19人出院

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右）。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情未止，今再多43人確診，累計至今已達846宗個案。醫管局稱，仍留醫的626人中，有8人情況危殆，當中第499宗確診個案轉差，由嚴重轉至危殆，另有9人情況嚴重。今日再多19名確診患者出院，至今已有173人出院。

【新冠肺炎】酒吧感染群組再增至少5名感染者

【新冠肺炎】本港新增43宗確診34人曾外遊 護士確診及酒吧群組感染者增加

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時仍有626宗確診患者，仍於14間公立醫院留醫，當中8人情況危殆，包括第192、312、338、417、427、461及595宗，而第499宗由嚴重轉為危殆；另有9人嚴重，包括第119、291、467、498、530、533、572、701及710宗，而第572宗由危殆轉為嚴重。

【新冠肺炎】48歲國泰男地勤確診 發燒後仍然有上班

劉家獻續指，公院本周開始啟用二線病床，至今已有5個醫院聯網啟用二線病床，並為60名穩定及正康復中的患者轉床。現時公院已開1089張負壓隔離病床，及559間負壓隔離病房，使用率69%及78%。

至於現時公院防護裝備儲量，外科口罩達2500萬個、N95呼吸器200萬個、防護衣280萬件及面罩360萬個，足夠使用2個月，當中面罩更足夠使用3個月。

劉家獻直言，因應全球疫情，對防護裝備需求急增，擔憂未來供貨情況或存好多變數，特別是N95呼吸器，會密監察醫院防護裝備情況。

【新冠肺炎】醫管局N95口罩只夠2個月使用量 正尋求其他廠商供應

他又特及提及，受疫情影響市民減少外出，紅十字會輸血服務中心血庫非常緊張，按公院每日需用500包血，惟近日只得300包，加上近日進行大型手術，對血液需求大。

劉家獻建議市民可透過致電及「HK blood」手機應用程式預約捐血，捐血站亦有加強防感染措施，呼籲市民踴躍捐血。

記者：陳正怡