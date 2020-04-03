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本港今年首2個月郊外垃圾數量較去年同期上升約1成　漁護署：已加強巡查和清潔場地

社會 17:23 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

漁護署指，本港今年首2個月郊外垃圾數量較去年同期上升約1成。(經濟日報資料圖片)

新冠肺炎肺炎疫情持續，不少市民都選擇到郊外呼吸一下新鮮空氣，惟導致郊野出現的垃圾上升。環境局早前以書面回覆議員在財政預算案問題，披露漁護署於2019年度在郊野公園內收集到的垃圾數量為2600公噸，比上年度減少400公噸；而署方亦檢控了92宗亂拋垃圾的個案，同樣比上年度減少73宗。不過，署方指，於2020年首2個月，署方在郊野公園內收集到的垃圾數量比去年同期上升約1成。

漁護署於2015年起已分階段推行「自己垃圾自己帶走」計劃。過去5年，署方於2015年度在郊野公園內收集到的垃圾數量為3700公噸，其後續年下降至2019年的2600公噸。不過，署方指，於2020年首2個月，在郊野公園內收集到的垃圾數量比去年同期上升約1成，被檢控亂拋垃圾的宗數為10宗。署方解釋，垃圾收集量和檢控宗數每年均有所變化，實屬正常。

署方又指，近日留意到不少市民到訪郊野公園，已透過調配人手，加強巡查和清潔場地，並按情況在個別場地提供大容量的垃圾桶供郊遊人士使用。漁護署 職員在巡邏郊野公園行山徑時 ，亦會呼籲郊遊士自行帶走垃圾 ，如發現亂拋垃圾的情況， 會採取適當執法行動。

漁護署管理野豬預算開支　4個年度增近1700萬

記者：洪芷晴

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