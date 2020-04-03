【齊心抗疫】今晚8點齊鼓掌行動鼓勵醫護人員　中電呼籲員工參與支持前線醫護

▲ 中電表示支持前線醫護人員抗疫。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，前線醫護謹守崗位為市民服務。多個本地團體組織也發起行動撐醫護，而香港社區基金發起「為香港鼓掌」運動（Clap for Hong Kong），鼓勵市民拍手鼓掌，聲援前線醫護人員，勇敢對抗新冠肺炎，中電也呼籲員工在今晚8點齊參與有關活動，鼓掌鼓勵醫護人員抗疫。

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疫症蔓延之下，中電認為本港的醫護人員默默為香港付出，守護市民的健康，在今日（3日）自發地製作海報，呼籲員工今晚8點齊鼓掌支持及鼓勵醫護人員。據了解，有關海報及宣傳工作在少於24小時內完成。

▲ 中電製作海報感謝抗疫的醫護人員，守護香港。（中電圖片）

據了解有關海報也會在社交媒體上發放，包括Facebook及 LinkedIn，希望有更多人參與，表達對全港醫護人員、前線後勤支援及義工的讚賞及支持。

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至於連日來有不少機構都向前線醫護送贈物資，中電在早前已捐贈一些床單、被鋪、替換衣服、個人護理用品、消毒噴劑、飲品及輕食等抗疫物資，給予留院住宿的醫護人員，希望可以齊心抗疫。

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責任編輯：伍瑋瑋