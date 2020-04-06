【齊心抗疫】90後護理學生設計智能水龍頭　語音提示用家正確洗手7步驟

▲ 90後護理學生設計智能水龍頭，語音提示用家正確洗手7步驟。

新冠肺炎疫情持續，為了防止感染，市民都加強個人衛生，洗手更成為了每日的指定動作。有90後護理學生研發了一個人款智能水龍頭裝置，利用發聲系統提醒用家7個洗手步驟，並以LED燈顯示每個步驟的時間，確保洗手過程不少於20秒。

今年22歲的楊穎琦（Karin）2年前於IVE就讀醫療保健高級文憑課程，曾經到私家醫院和護老院實習，負責貼身護理等工作，她發現大部分的病人或院友的洗手步驟都不正確。

有些病人去廁所後不洗手，或者開水龍頭「掂一掂」就算。

Karin指，病人經常會接觸到自己的分泌物，家屬在照顧病患的過程中同樣有感染的風險，因此正確洗手是防疫的重要一環。她又說，許多病人並非不願意洗手，而是不知道正確的步驟。

有見及此，Karin萌生了設計智能水龍頭的念頭。她夥拍另外幾名同學，研發了「五時七刻─潔手提」，「五時」是指醫護人員的五大時機，例如接觸病人前後等等，而「七刻」顧名思義是指由手掌到手腕的正確洗手7步驟。

▲ （右起）IVE（葵涌）健康科技中心經理徐嘉樂、IVE醫療保健高級文憑畢業生楊穎琦和IVE（葵涌）教育科技支援組教育發展主任張偉豪。

發聲系統提示洗手步驟

智能水龍頭內裝有發聲系統，洗手時，會有語音指示提醒用家每個洗手步驟，而水龍頭出水的位置亦設有LED燈，顯示每個搓手步驟時間的長短，以確保潔手過程不少於20秒，希望讓不同人士，包括小朋友及長者都能輕易掌握正確洗手方式。而裝置採用鋰電池，以每日洗手20次計算，可使用約3個月。

不過，水龍頭由設計到完成，當中經過近4個月不停測試和改良。Karin表示，要將設計理念附諸實行，一點也不簡單，更可謂是「由零開始」。因為智能裝置涉及電腦編程等知識，她和同學都要花時間去理解有關概念，並向老師諮詢意見，又四出搜尋不同適合水龍頭的鋰電池。

這款智能水龍頭現時放置於IVE葵涌院校的健康科技中心，作教學和向參觀團體介紹之用，Karin說，希望設計能有效提升公眾衛生意識。

將優化裝置推廣市面

參與協助設計的IVE葵涌院校教育科技支援組教育發展主任張偉豪表示，未來將會優化及改良裝置，參考濾水器的設計，保留語音和LED燈指示功能，使其可以安裝於不同的水龍頭，以便應用在不同場所，如家居、幼稚園、老人院、診所等，進一步推廣和普及培養正確洗手習慣的重要性。

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記者：沈佩珊