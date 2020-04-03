【播毒大媽】深水埗爆粗大媽無戴口罩現身港鐵　好心伯伯送口罩被噴口水大鬧

▲ 早前在深水埗食肆門口被拒進入的爆粗大媽，日前再次現身港鐵。

新冠肺炎在世界各地肆虐，本港持續每天有大量新增個案，港人為了保護自己外出紛紛戴上口罩。早前在深水埗食肆門口被拒進入的爆粗大媽，日前再次現身港鐵，再次沒有佩戴口罩，有好心伯伯上前送她一個口罩，惟她不領情拒絕，期間更多次向車廂內的乘客爆粗大鬧，故意向座位噴口水，行為極度噁心。

有網民於社交媒體Instagram上載影片，指一位伯伯在乘搭港鐵時，眼見坐在對面的大媽沒有佩戴口罩，故好心向她贈送一個口罩。可是，大媽面色一變發惡，不但拒絕伯伯的好意，更對著車廂內的乘客爆粗喝罵，刻意向座位噴口水，拍片網民表示，

佢唔戴口罩周圍噴口水，我好不安啊！

粗言穢語喝罵乘客

從片段可見，大媽剛開始是坐在座位上以粗言穢語大聲喝罵，後來她的情緒突然激動，站起來對著車門大罵，「輪流送晒佢哋入醫院！」、「殺晒佢！」，更指著門口大鬧，「扮咩啊伯！喺度扮嘢？」，不少乘客被大媽嚇得急急離開車廂。

港鐵職員及後趕到，乘客馬上投訴爆粗大媽沒有佩戴口罩，「周圍噴口水發癲，好危險。」惟大媽聽見投訴後心心不忿，不停以粗言穢語辱罵乘客。

爆粗大媽早前大鬧深水埗食肆

眼利的網民看見片段後，立刻就認出爆粗大媽就是3月29日於大鬧深水埗食肆的女子，當時食肆職員已表明沒有佩戴口罩恕不招待，惟大媽心有不忿以粗口狂鬧譚仔姐姐約1分鐘。網民紛紛留言表示，「佢一開口我就認得出係邊個」、「根本就係播毒」、「伯伯好慘啊」及「無公德心人格有問題」。

深水埗大媽光顧譚仔拒戴口罩，指罵食肆職員【下一頁】

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責任編輯：王俊賢