【裁員減薪】疫情下各大企業裁員減薪　打工仔心聲：從未如此珍惜過一份工

▲ 有打工仔慨嘆市道差，工作難找，從來未曾如此珍惜過一份工。

新冠肺炎疫情肆虐，各行各業大受打擊，從航空業、酒店、零售及旅遊業界無一倖免，有打工仔慨嘆市道差，工作難找，直言「從來未曾如此珍惜過一份工」。本港已有多間大型企業陸續宣布裁員減薪，海洋公園所有行政級人員減薪三分一，其他員工每月放無薪假4至8天；國泰高級管理層由4月起至12月集體減薪，香港洲際酒店將於4月20日進行裝修，同時遣散所有員工，並按員工的年資賠償。

香港洲際酒店遣散所有員工

香港洲際酒店將於4月20日關閉，進行為期30個月裝修，而在裝修期間，所有員工會被遣散，最後上班日期為5月1日。洲際酒店指，按年資賠償員工，5年以下員工可獲1個月薪金賠償；5至10年賠2個月薪金；10至15年獲賠3個月薪金；15年以上則獲賠4個月人工。

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消息指，酒店一直未有公布裝修計劃詳情，內部也曾有消息指出會分階段進行，同時安排員工在集團轄下其他酒店工作，故此遣散消息，令員工相當震驚。有員工表示，沒有想過會以酒店裝修形式遺散員工，估計要待疫情過後才可求職。

海洋公園放無薪假4至8天

遊客大減，海洋公園亦受疫情波及。海洋公園早於今年2月已經宣布，自今年3月1日起實施節約成本緊急措施，所有行政級人員減薪三分一，助理行政級人員每月放8天無薪假，其他員工按職級每月放4至6天無薪假。而員工的月薪以及薪金有關福利則會被相應扣減。

國泰高級管理層減薪25至30%

國泰航空行政總裁鄧健榮向員工發信，表示航班需求極為疲弱，公司高級管理層由4月起至12月集體減薪，鄧健榮及主席賀以禮減薪30%、執行董事減薪25%。

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連卡佛一周裁員24人

零售業也因疫情受到嚴重衝擊，之前曾傳出零售龍頭連卡佛裁去一成員工，但連卡佛發言人回覆指，屬恆常年終評核結果，本周內有24名員工因表現欠佳而離職，佔公司總員工3.1%，但與疫情無關。公司表示，未來兩至三個月需接受重新評估，假若表現無改善、未能達標者，亦要離職。

打工仔：從未如此珍惜一份工

任職市場部10多年的梁小姐，其所在公司最近陸續派「大信封」，「倖存」員工則不同程度被減薪。梁小姐在裁員潮下暫時保住飯碗，雖然被減去人工，她坦言「以前經常覺得東家唔打打西家，依家有種感覺，從來未試過如此珍惜一份工。」

公司工作氣氛差，她不敢怠慢，雖然公司有安排同事home office，但她都盡量回公司工作，擔心在家工作一時反應過慢，會被上司質疑是「偷懶」，「呢種時勢要盡力保住份工啊！」

責任編輯：陳昊淋