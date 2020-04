▲ 荷里活巨星阿諾舒華辛力加捐出口罩贈醫護。

新冠肺炎全球肆虐,在美國確診人數已逾20萬人。曾任加州州長的荷里活巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger),早前已不斷拍片呼籲大眾盡量留在家中,免交差感染。

入影圈前是健美先生的他,更不忘提醒留在家的同時亦要做運動抗疫:「Stay at home, stay fit. We cannot control the virus but we can control our fitness.」

▲ 阿諾舒華辛力加親自派口罩。

目前,因為美國防疫物資不足,阿諾舒華辛力加做實事,購5萬個N95口罩贈加州前線醫護人員,而且親力親為,日前親帶物資到洛杉磯的醫院派發。

其實他早前已向慈善機構Go Fund Me基金捐出100萬美元(約780萬港元)應急,而該基金正是他在2006年任加州州長時成立。