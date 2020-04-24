【停課不停學】利用圖書拓展孩子逆境智慧　故事爸爸開YouTube頻道教閱讀技巧【內附好書推介】

▲ 肥哥哥的子女分別是9歲及7歲，他強調教價值觀需要配合情景和身教。(由受訪者提供)

新冠炎疫情下，孩子也會不安，Parent Club家長會的故事導師肥哥哥指出，疫情是一個非常大的逆境，即使小朋友也會有很多疑問，家長不妨把握機會跟子女分析，引導他們思考。肥哥哥認為，父母教導逆境智能不應單倚靠講，而應讓孩子理解大人也一樣在跌跌撞撞前行，讓他們明白樂觀和保持正面思維，在這時候是非常重要。

肥哥哥的子女分別是9歲及7歲，他強調教價值觀需要配合情景，而這兩個月，孩子也會因觀察到家居附近出現不同變化，例如某些生意很好的食肆瞬間萎縮，而另一些食肆卻靈活轉型，能保持運作。他認為，近期社會出現的轉變，顛覆大家一如既往的想像，也是很好的機會去引導小朋友好好思考，轉變是隨時發生。

我們常說小孩子要努力讀書，取得一定的學歷，然後尋找穩定的職業，就是人生的保證。可是人生不如意事十常八九，舒適圈消失之前可能是毫無預兆，故即使孩子多年幼，父母都應分享個人面對逆境的經驗，不要避談失敗。

他最近在YouTube開設頻道「肥哥哥閱讀生活」教閱讀技巧及分享好書，去片看看：

▲ 肥哥哥認為，父母讓孩子理解他們也一樣在跌跌撞撞前行，是非常重要。(受訪者提供)

向子女流露真情

他謂習慣在處理問題時已坦誠與小朋友分享，如直接說︰「爸爸今次又衰咗！有一個大煩惱！」有時他也會自嘲，笑一下自己的不足，好讓孩子知道父母也需要天天面對逆境。

再者，他也常用到兒時聽過的鴨仔游水故事，鼓勵孩子面對困難時要有正確心態，不要在嘗試新事時，已預設自己不行，或總會不如人等等。作為父母，他謂小朋友是能他們身上學習面對逆境的態度。

我跟子女的相處比較像朋友，在他們面前我常呈現真實的軟弱，並需要他們的關心，小朋友的安慰不但會抒緩到我的壓力，也讓他們自己感到有能力去關心人。

▲ 《牛爬樹，真的嗎？》主角願意擴闊自己眼界，以行動親身踏出一步。(受訪者提供)

他認為今天孩子面對的問題，大多是學業上，他的孩子也曾因成績低落而難過。

而他會選擇容讓孩子喊一喊作抒發，之後用鴨仔游水的故事跟他們分析，鼓勵他們不要羨慕別人或自怨自艾，傷心過後找回自己步伐再努力便可以。

因為人人只見到鴨仔在水上游得很舒服，但水底下牠只用一隻腳游，沒有人想過牠可能練了很久，很多時人們只看到某些成功人士的結果，但很少想到對方付出了多少，而自己也可以。

以下是他針對逆境的好書推介：

跳出固有框框

過往的經驗絕對重要，但不要讓經驗你自己故步自封。不少創業家正正就是因為他們能跳出固有思維，創造一些在其他人眼中荒謬而不可能的新事物。《牛爬樹，真的嗎？》主角願意擴闊自己眼界，以行動親身踏出一步，將別人眼中的「不可能」改變為「為甚麼不？」。

▲ 《牛爬樹，真的嗎？》 作者︰梅莉諾，譯者︰賴云倩， 出版︰格林文化。(受訪者提供)

學習跳出舒適圈

繪本《小蝌》主角是一隻小蝌蚪。即使池塘裏有大魚的威脅，但舒適的池塘生活令小蝌不願意長大，不願意離開。他寧願選擇每天如何機靈地逃避大魚，其餘時間繼續優哉游哉。最後小蝌的結局會是怎樣呢？

▲ 《小蝌》作者︰班傑戴維斯，譯者︰吳其鴻，出版︰維京國際。(受訪者提供)

機會總是留給有準備的人

總有人覺得無論自己多努力，總是懷才不遇。《城市裏的提琴手》的主角小狗默默為自己的夢想努力，過程中一直被其他人奚落、看扁。要安分守己，甚至放棄絕對可以有很多理由，但堅持下去你會發現原來自己的堅持才是最重要，這繪本要表達的是︰機會總是留給有準備的人。

▲ 《城市裏的提琴手》，作者︰大衛里奇斐德，譯者︰吳其鴻，出版︰維京國際。(受訪者提供)

▲ 《城市裏的提琴手》的主角小狗默默為自己的夢想努力。(受訪者提供)

記者：胡麗珊