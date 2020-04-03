【播毒惹禍】潛伏期外遊4國令全球近4萬人承受風險　「公務員毒王」獲刑1年半

▲ 「鄭州超級毒王」被判入獄1年半。

新冠肺炎疫情全球大流行，河南鄭州任職公務員的男子郭偉鵬，今年3月初無懼疫情肆虐，竟飛往意大利、法國欲看球賽、購物，更隱瞞外遊史，他其後確診感染新冠肺炎，導致全球近4萬人均有被傳染的風險，被形容「鄭州超級毒王」。「鄭州超級毒王」回國後被捕，近日被判入獄 1年半。

綜合内地媒體報道，鄭州市二七區人民法院4月3日開庭審理「鄭州毒王」案，被告人郭偉鵬因妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑1年半。郭偉鵬當庭認罪，並表示不會上訴。

郭偉鵬3月1日從北京出境，飛經阿聯阿布達比，轉往意大利米蘭，本來是去看意大利甲級聯賽，受疫情影響，無法觀看球賽，遂轉到法國巴黎購物，先後前往4個國家遊玩。3月7日上午乘飛機在北京降落，然後坐火車回鄭州。

郭偉鵬回到鄭州後，3月8日和9日竟正常上班，直至3月10日出現發燒，隔日確診感染新冠肺炎，3月12日證實為中國鄭州「首例境外移入病例」。當警方上門詢問是否從外國回來，他拒不承認，追問下才稱曾到意大利看球賽和到法國購物，當地警方其後以涉妨害傳染病仿治罪立案調查。

有網民分析指出，郭偉鵬期間搭乘6個航班、1趟高鐵及1趟火車，先後前往4個國家，估計密切接觸者已近4萬人，郭偉鵬何時開始帶原病毒已難以釐清，恐怕這4萬人都有被傳染的風險。

【口罩標準】大量中國製口罩湧現市面 註冊藥劑師教睇中國口罩標準

責任編輯：王俊賢