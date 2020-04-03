【齊心抗疫】香港社區基金發起「為香港鼓掌」運動　今晚8點為醫護鼓掌打氣

▲ 香港社區基金發起「為香港鼓掌」運動，今晚8點為醫護鼓掌打氣。

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少國家地區的醫護人員為疫情犧牲，謹守崗位為市民服務。為此，香港社區基金發起「為香港鼓掌」運動（Clap for Hong Kong），鼓勵市民於今晚8點拍手鼓掌，聲援前線醫護人員，勇敢對抗新冠肺炎。

本港新冠肺炎確診人數不斷上升，前綫醫護人員的壓力逐漸增大，香港社區基金便於今晚8點發起「為香港鼓掌」運動，鼓勵市民不論站在窗前，甚至街上都齊齊拍手鼓掌，聲援前線醫護人員。

時間：4月3日（星期五）晚上8時

地點：窗前、門口或街上

活動內容：為前線醫護拍手鼓掌

太古地產、中電亦響應活動，兩家公司均專誠設計了海報，呼籲今晚8點齊鼓掌支持及鼓勵醫護人員。

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而全港社區抗疫連線早前曾致函邀請維港兩岸商廈響應「大廈外牆燈飾標語展示」活動，截至昨（2日）中午12時，已有逾10商廈參與，如信德中心、中國建設銀行大廈、環球貿易廣場等。屆時商廈將亮起「向堅守崗位的醫護人員致敬」、「齊抗疫 愛香港」、「醫護緊守崗位 我們留家抗疫」、「團結同心齊抗疫珍惜香港是我家」、「齊心抗疫 你我出力」、「戰勝疫情 守護香港」等正面訊息的燈飾，祈望能為醫護打氣。

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責任編輯：楊宛茜