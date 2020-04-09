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【BB大晒】陳山聰太太7月分娩公布BB性別　準爸爸：老婆現在是女王

娛樂 17:46 2020/04/09

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

陳山聰公布BB性別。

陳山聰公布BB性別！陳山聰與何麗萍（Apple）在去年11月結婚，二人早已表示有意生小朋友。在今年的情人節，陳山聰突然在個人社交平台報喜，他上載一張跪下並雙手緊捉住太太的手，並錫老婆肚的相片，公布太太有喜。

不過，山聰卻一直未公開BB性別。今日山聰山出席TVB劇集《十八年後的終極告白》記者會，陳山聰終於向傳媒宣布，太太Apple懷着的是兒子，預產期在暑假，山聰並計劃聽醫生建議開刀進行分娩。

陳山聰在情人節公有太太有喜。（取自陳山聰IG）

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陳山聰今日聯同黃智雯等出席《十八年後的終極告白》記者會，發布會後陳山聰公布，太太April現時懷胎的是囝囝，不過在疫情下，太太盡量留在家中休息。

山聰又指雖然太太常要留家，但佗B並沒有不舒服發脾氣，他笑說：「太太到現在一直沒嘔過，樣子也沒甚轉變，鼻子也沒變大，可能除了肚子大了之外，其他身形沒甚改變，她感到頗稱心，她現在是屋企女王，一聲令下我就會去做，買餸、日常用品我也做到。」

陳山聰與太太Apple十分恩愛。

山聰兒子將出生，問他會否想追多個女兒？山聰指自己是新手爸爸，等BB仔出世後再講：「幸而身邊好朋友，如譚俊彥、陳敏之、胡諾言、郭政鴻都好有經驗，給了我不少意，又介紹贊助商，等B仔將來有好多戰利品。」

他希望兒子出世後健健康康：「之前去照過BB個樣，雖然還未成形，但鼻子看來好高好長，醫生說沒有大問題，是個靚仔，可以放心。」

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陳山聰非常期待劇集出街，因監製給了他一個月時間操弗。（東星圖片）

郭政鴻做契爺

山聰又指現時B仔已有3個契爺已有三個，包括郭政鴻及兩位圈外朋友，契媽方面，則要再物色一下。

當時陳山聰寫：「於我老婆情人節好小會俾驚喜我，不過今年佢送咗份我最想要又好鍾意既禮物，感恩上天賜俾我地一粒小蒜頭。」

頑皮的山聰當時寫：「#大家唔駛問我男定女」大賣關子，表示在兒童節才公布BB的性別，不過在4月4日山聰未有宣布，卻等到今日記者會才公告喜訊。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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