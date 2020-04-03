【新冠肺炎】超市包裝食物可藏病毒？　感染及傳染病專家建議放入雪櫃前必做3件事

▲ 專家建議在疫情持續之下，市民必須加強家居衞生清潔。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散，市民減少外出，超市一度出現搶購潮，不少市民在周未也會「入貨」，感染及傳染病專科醫生曾祈殷指出，現時每日公布40至50宗確診個案，情況不太理想，市民要減少外出以及保持社交距離外，也要注意家居的衞生清潔，對於網傳有外國人在超市上的貨架上噴灑懷疑消毒液，曾祈殷認為做法不太科學，如何處理包裝食物有數項要點。

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防止受到感染，不少港人都有抗疫方法，感染及傳染病專科醫生曾祈殷接受TOPick訪問指，任何的清潔液與物件接觸都要留意接觸時間，如果向物件噴灑方式，不知道物件可以接觸多少清潔液，相信份量及劑量很少，不太有作用。

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他指出如果要清潔表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹，例如包裝食品及超市

街市的貨物，有很多人購物都接觸過的物件，任何包裝食物購買回家不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者清潔液都要處理。

至於食物中的水果、雞蛋，都要用水沖洗，水果可以以70度的滾水沖超過5分鐘，盡量不要吃半生熟的蛋，盡量吃熟的食物。他指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑袋都要小心處理，需要立即洗手。

曾祈殷建議3招

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗手

另外新加坡的新冠肺炎疫情持續，總理李顯龍今日（3日）在社交網發表全國講話，公布進一步的防疫措施，包括下令全國中小學及高等教育學院將於下周三（8日）起改為在家授課；而非必要的辦公場所則在下周二（7日）起關閉，曾祈殷認為完全減少社交活動當然是最收效的方法，不過他相信以香港的政治環境、條件及及文化，未必可以做到，需要平衡各方的利益需要。

記者：伍瑋瑋