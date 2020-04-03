大埔青年宿舍落成入伙　開揚山景齊傢俬單位租4300元起

▲ 一人單位面積217平方呎，附裝修及基本傢俬。（青協圖片）

青年宿舍政策自2011年提出，事隔9年，位於大埔的首個項目PH2，已於上月落成。營運機構青年協會年初接獲900宗申請，超額10倍，經審批後正分批安排租戶入住。

最新單位內籠曝光，部分高層一人單位可望開揚山景，有獨立廁所、附裝修、齊傢俬，面積187至232平方呎不等，每月租金4248至5831元不等。

▲ 一人單位面積223平方呎，可望開揚山景。（青協圖片）

78個單位 供80人入住

PH2位於大埔墟寶鄉街2號，旁邊是大埔墟街市，步行往大埔墟站約5分鐘。PH2提供78個單位，可住80人，設有單人、2人和3人共居單位。單人單位面積187至232平方呎，每月租金為4,248至5,831港元。

2人單位面積為398平方呎，每月租金為8,670至8,711元；3人共居單位則享有獨立房間，共享一個客廳，每人每月租金約4,606元。

租期最長5年 租金水平鎖定

青年宿舍政策自2011年提出，事隔9年終有首個項目落成。有意見認為，宿舍租金水平應與租戶收入及負擔能力掛鉤；民政事務局回應立法會財委會的書面質詢稱，政策目的之一，是協助青年擁有自己的居住空間，同時讓他們儲蓄，發展個人中期目標。

局方稱，非政府機構須把租金水平，訂於市值六成，首次租期應至少2年，期滿後可續約，總租期合計最多5年。

在租金定位方面，局方稱非政府機構（NGO）營運上，須自負盈虧。如租戶根據按負擔能力，繳交不同租金，NGO難以作出審慎和準確的財政預算，長遠或影響營運質素和財務狀況。

倘租戶須定時進行入息及資產審查，並調整租金水平，局方認為青年則未能享受力爭上游的成果，有違鼓勵青年向上流動的目標。



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記者：吳卓峰