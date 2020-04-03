【停課不停學】免費兒童故事及手工短片　安徒生會逢周三網上直播故事劇場

▲ 在直播的故事劇場中，故事姐姐講述《世界上最強大的……》。（相片由安徒生會提供）

因應新冠肺炎疫情，全港學校停課，很多小朋友都留在家中避疫。除了學校的網上教學及功課，家長都絞盡腦汁為小朋友安排在家的活動，坊間有不少機構為小朋友提供「停課不停學」資源，其中安徒生會推出一系列網上短片，讓小朋友免費聽故事及學做小手工，希望減輕家長特別是基層家庭的負擔。

每周由故事姐姐講故事

由2月開始安徒生會透過網站、Facebook及YouTube頻道，每星期發放多段故事及手工短片，並將逢星期三舉行的小草地故事劇場改成網上直播。故事短片所講的故事，包括《哈啾！打噴嚏的大鯨魚》、《誰把我的蠟燭吹熄了》、《好吃的服裝店》、《爺爺的天堂島》等。

▲ 故事短片有關《爺爺的天堂島》的故事。（安徒生會影片截圖）

當中由安徒生會「飯姐姐」講的故事《我不是英雄》，講述一位沒有超能力的小男孩，如何藉著助人的心，讓小事變成大事，最終成為「英雄」。小朋友只要在疫情下做好自己的本份，勤洗手，也能成為保護家人的英雄。

【停課不停學】讀好書擴闊世界觀 網上圖書館逾4600本世界童書免費睇

配合活動教小朋友抗疫

安徒生會將於下周一4月6日推出原創故事《抗疫小隊長》上半集短片，由故事姐姐聲音演出，有興趣的家長和小朋友可留意該會網站、Facebook及YouTube頻道。

▲ 教小朋友製作「情緒日記」小手工。（相片由安徒生會提供）

除了故事短片及故事劇場外，安徒生會亦拍片教小朋友整防塵布口罩，可以親子一起做手工。小朋友長時間停課在家，不論家長還是小朋友都可能出現情緒需要宣洩，該會教親子製作「情緒日記」有助整理情緒。

此外，安徒生會舉辦「變身吧！抗疫小隊長！」，適合3至9歲的小朋友參加，只要於網站下載為期7日的「抗疫日記」，完成後於網上提交，即可成為「抗疫小隊長」，免費獲得襟章嘉許，以及一套限量版「抗疫小劇場」手工包。

更多停課不停學的資訊，即睇︰

【皇室抗疫】英國皇室支援「停課不停學」 每周推免費遊戲填色工作紙【附下載連結】

【停課不停學】留家避疫享受親子讀書樂 新雅文化10本圖書網上免費試閱

責任編輯︰駱秀玲