【疫市求生】灣仔老字號生記飯店生意急跌7成　良心老闆承諾不結業不裁員

▲ 生記第二代話事人黃立仁自言疫情下，飲食業受沉重打擊，但為保爸爸心血，一定會繼續守下去。

新冠肺炎疫情嚴峻，各行業都受到打擊，飲食業更可說是重災區，有些老字號食店更要暫停營業甚至結業。

在灣仔有超過40年歷史的生記飯店，老闆是第二代的長子黃立仁，他直言見到不少餐廳無奈離場，令整體香港氣氛變差，故他希望不關門、不裁員，同時採取一系列防疫措施，跟香港人一起共度難關。

▲ 餐廳招牌的古法鹽焗雞($180/半隻)，最受食客歡迎。(湯炳強攝)

生記的創辦人黃載生有4名子女，餐廳現在由長子黃立仁擔任董事長，他從小就在店內幫忙和學習，99年父親病逝後，接手生記已20多年，今次遇到的疫情，他直言對生意的影響可謂前所未見，較17年前的沙士更為嚴重，由今年1月起，餐廳營業額下跌約60%至70%。

黃立仁更說眼見有些老牌食店結業，感到很痛心，但從沒想過餐廳暫停營業甚至結業，他說：「因我不想浪費父母的心血，所以如何辛苦都希望捱下去。」

其實令黃立仁堅持下去的，還大一群為生記服務已多年的老員工。「餐廳全部都是老伙計，更見證公司成長，他們大都是家庭的支柱，如結業的話會影響很多家庭，我們作為一間老店，對老員工一定要有責任，不想裁去他們，故我希望與所有員工共度時艱、風雨同路。」

▲ 部分餐枱有屏風阻隔，減少食客接觸。(餐廳提供)

黃立仁眼見疫情愈來愈嚴峻，很快便進行相應措施，但他先不是想到如何增加生意額，反而是要保障顧客的健康，在疫情初期已推出十分嚴謹的衛生政策，包括為所有食客量度體溫、加強檢查有否隔離手帶人士進入店舖。而且店面及廚房常規性全面消毒每月2次，以及贈送抗疫物資口罩等。

而且每張餐枱除了保持1.5米距離或設有屏風，減少食客的接觸。

推出$58午市外賣盒飯

同時，更採取開源節流方法，黃立仁說：「由於大部分市民都避免外出，開源方面主要集中構思外賣，如午市便推出$58外賣飯盒及送抗疫湯，以及其他外賣9折。晚市則自取8折，如消費滿500元，便有自設專人車隊外送到大坑、銅鑼灣及金鐘等地區，以及贈送$100券等等。」

▲ 現售$58的梅菜蒸肉餅外午市外賣飯盒，相當抵食。(餐廳提供)

黃立仁自言加強外賣並不是單單因要增加營業額，同時希望在這段時間幫到香港人，因有些街市可能關得比平日早，又或超市一些食材已被搶購，打工仔放工可能買不到餸或煮不到飯，故可叫外賣返屋企，慢慢享受豐富的一餐。