【疫情悲歌】舞蹈學校疫情下照復課　家長陷兩難︰擔心感染風險又不能退萬元學費

▲ 在新冠肺炎的疫情下，有舞蹈學校復課，但有家長擔心孩子上堂增加感染風險，又憂慮學費凍過水。

在新冠肺炎疫情影響下，各行各業紛紛關門防疫，港府早於1月31日宣布全港學校停課，教育局因應疫情安排復課，但復課日期一推再推，遙遙無期。然而，有家長向TOPick反映，指有舞蹈學校在停課期間向家長發訊息，指部分分校復課，學生可到分校上課或選擇線上上課，家長既擔心孩子上課會增加感染肺炎的風險，又憂慮因未能上課學費「凍過水」。

近日，有另一位家長指舞蹈學校的九龍塘分校至少有3位K2學生由家長帶同回校上課，擔心小朋友在疫情未受控下上課，害怕肺炎病毒在學生間散播。

家長陳小姐（化名）向TOPick表示，她的7歲女兒去年12月及1月報讀SDM爵士芭蕾舞學院舉辦的兩個跳舞課程，因肺炎疫情影響，每個課程只上課數節後便停課，「我交了半年學費，學校再送一個月免費課程，費用約一萬多港幣。」陳小姐指，舞蹈學校於2月初曾因應政府安排而通知她停課，但在2月尾她又收到學校的短訊，

部分分校在3月初開始復課，我們都有準備防護措施，包括要量度體溫、洗手、必須戴口罩等；亦會安排小班教學，每3至8個學生一班上課。

擔心女兒上堂增感染風險

陳小姐表示，學校讓學生選擇回校上堂或網上視像教學，

我擔心小朋友上堂有危險，跳舞很難戴著口罩，小朋友一定會又除又戴，我又覺得學費不便宜，用Zoom學跳舞不如我跟YouTube學。

因此她先為女兒選擇之後補堂，學校卻回覆「剩下的課堂要在學費期內補堂。」面對嚴峻的疫情，復課日子更是無了期，陳小姐說：

最怕課堂期過了，但疫情還未穩定，小朋友沒有上堂又不能退錢，最後只好焗住Zoom上堂。但其實屋企不大，我都不知怎樣跳，好無奈！

即使疫情在短期內好轉可以上堂，但陳小姐還是憂心，「原本一星期一堂的跳舞課程，怎可以在短短一至兩個月內，完成前5個月的課堂呢？難道一日上幾堂嗎？」現時，陳小姐最希望舞蹈學校延長課堂期，「我沒有要求學校退錢，但至少可以延長課堂期吧！我情願不要錢，有甚麼重要得過小朋友的健康？」

至少3名年幼學生回校上課

有另一名家長張先生（化名）向TOPick透露，他在4月2日路經SDM九龍塘劍橋道分校時，目睹有家長先後帶同至少3位K2學生回校上課。

限聚令一出，坊間的補習社、舞蹈學校等都已停學，為何他們還要繼續上堂？而且跳舞導師與學生難免有身體接觸，易將病毒散播，小朋友抵抗力弱，難道真的是跳舞抗疫嗎？

▲ 家長張先生指，早於4月2日仍有學生回到九龍塘分校上跳舞課程，學校以衣服顏色分別年級，紫色裙應是K2學生。（受訪者提供）

學院：非政府停課名單內的機構

TOPick就著家長投訴向SDM爵士芭蕾舞學院查詢，SDM爵士芭蕾舞學院發言人回應指，自從疫情爆發後，因學院的性質是舞蹈學校，並從沒有在政府被停課的名單上，但基於學員安全考慮，從農曆新年起，整個2月份已「自願性」停課。至於有家長主動提出希望其子女繼續上實體課堂，學院經慎重考慮過所有家長的需要，以及諮詢法律顧問意見後，決定各分校作有限度開放及限制上課學生人數。

另外，學院遵守最新頒佈的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，推出防控措施，以保障學員及教職員安全，包括限制每堂課學員人數不多於4人、每名學生上課時，嚴格執行相距1.5米的距離及每間課室面積平均逾800呎。

除此，學院亦提供其他防控措施，分別有聘請專業消毒公司先後為全線25間分校進行消毒、只許上課學員進入學校範圍，學員須上課前填寫好健康申報表，包括填寫體溫及申報在過去14日有否外遊記錄，以及學員須完成量度體溫、用酒精搓手液消毒雙手等程序後方可進入學校範圍等。

承諾課堂期可順延

學院表示，目前除有學員選擇網上教學課程E-Dance外，有少部分家長為小朋友選擇參加實體課堂，另有家長選擇在學院全面復課後再進行補堂安排。

至於有家長擔心錯過課堂期又未能退款，學院回應指︰「課堂期可以順延，但每個學生的學費期不同，學院將安排專人聯絡商討學員順延補課安排事宜。」

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記者：梁節儀