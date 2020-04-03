【新冠肺炎】酒吧停業令生效直擊中環尖沙咀情況　業界料逾2,000酒吧受影響冀港府賠償

▲ 蘭桂坊變得冷清。（黃傑偉攝）

新冠肺炎疫情未緩和，部分染疫個案涉及酒吧群組。政府規定酒吧及酒館等售賣及供應酒類場所今日（3日）傍晚6時起，須關閉14天，中環蘭桂坊大部分酒吧都無營業，街上人流冷清，尖東則有餐廳酒吧繼續營業，有市民用膳及飲酒。餐飲業界料全港有逾2,000間酒吧受影響，逾2萬名酒吧從業員因而無工開，促政府補償業界損失。

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TOPick記者傍晚5時在中環蘭桂坊一帶視察，過往周五傍晚「歡樂時光」的熱鬧畫面不再，街上行人寥寥可數，幾乎全部酒吧都沒有營業；亦有餐廳繼續營業，並把食肆牌照放於門前當眼處，以便執法人員辨認。

▲ 蘭桂坊有餐廳繼續營業，但人流稀少。（黃傑偉攝）

▲ 尖沙咀諾士佛臺有酒吧貼出停業告示。（曾耀輝攝）

對岸的尖沙咀，情況與蘭桂坊相若，諾士佛臺人流稀少，酒吧都已經暫停營業，部分在門外張貼通告，指因應規例生效酒吧需要關門；尖東有酒吧餐廳繼續開門，有職員在禁令生效前以膠紙覆蓋酒吧字眼，傍晚起也有不少市民光顧用膳及飲酒。

▲ 有職員在禁令生效前以膠紙覆蓋酒吧字眼。（曾耀輝攝）

▲ 不少市民傍晚到尖東一帶酒吧餐廳用膳及飲酒。（曾耀輝攝）

蘭桂芳協會總監張素媚表示，蘭桂芳有逾100間酒吧、食肆及會所，當中酒吧佔比超過6成，有關商戶已表明會配合政府措施，停業14天，希望有助控制疫情。她相信，蘭桂芳在未來兩周仍會有少部分較高檔次的食肆繼續營業，並提供外賣服務，又希望政府可補償酒吧及受影響商戶在停業期間的損失，包括租金及員工薪金，長遠則應設立失業援助基金，支援受疫情影響的業界及從業員。

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香港餐飲聯業協會會長黃家和則估計，新措施下，全港有約2,000多間酒吧受影響，以一間酒吧場所平均有10名員工計，即有2萬多名從業員因而無工開，包括調酒師、侍應及銷售酒類飲品人員等，加上未知停業期會否延長，冀政府補貼業界損失及支援酒吧從業員。

黃家和指，一些如蘇豪區的半餐廳半酒吧類的食肆，目前仍可繼續經營，但會關閉吧枱等範圍，只提供非酒精餐飲服務。

▲ 不少市民傍晚到尖東一帶酒吧餐廳用膳及飲酒。（曾耀輝攝）

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記者：陳曉瑩