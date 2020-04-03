新加坡關閉大部份工作地點抗疫　香港會否仿傚？

▲ 港府官場中人指，現階段無意仿傚新加坡政府「封城」，禁止非必要經濟活動運作

新冠疫情正肆虐全球，新加坡政府今日為防疫招數「加辣」，由下周二起關閉大部份工作地點，只是保留一些必要服務例如食肆、超市、公營機構及銀行服務等，為期1個月。有官場中人透露，港府暫時無有打算跟隨星加坡做法，但一切視乎本地疫情發展，不排除日後以更嚴格的防範新冠肺炎。

新加坡和香港一直唱「雙城記」，多年來視對方為區內主要競爭對手。目前，新加坡確診個案突破1千宗，增至5人死亡，而香港確診個案則突破800宗，錄得4人死亡。兩地於確診人數相近之下，香港又會否參考獅城最新的防疫招數，以控制日益嚴峻的疫情？

有港府中人指，一旦香港採取類似星加坡的措施，料只需要修改第599章《預防及控制疾病條例》，將受限制的範圍進一步加大，並不需要到立法會要求通過修例。例如，政府早前多次關閉場所如酒吧、電影院等公共場所，便是改動此條例作規管。

多名建制派和接近行會消息人士也指，現階段政府防疫招數還有很多，所以暫不會照跟新加坡做法。有政界中人估計，港府希望出招與疫情發展相符，這樣處理比較科學化和合理，亦令社會較容易慢慢適應，否則一下子出招太猛，無論對於民生和經濟活動，都可能出現意想不到的混亂。

值得留意的是，香港早前將美容院等場所納入修改第599章的內容，卻未限制他們的營運。有消息指，這是由於日前有確診群組，部份人從事美容行業，然而個案並不是於美容院內爆發，所以政府先行一步將美容院納入「候補名單」，如果有美容院出現確診群組，就會立即被放入正式名單。