涉藏鐵鎚6度申保釋終獲批 19歲女生犯人欄內低頭哭泣

▲ 案件再訂於下周三（8日）再訊，鑑於本港繼續有新增確診患者，控辯雙方今須再商討開審日期。（資料圖片）

19歲女生涉於去年11月在長沙灣一帶攜有鐵鎚、摺刀及易燃液體，案件上月初再訊時，女生否認公眾地方管有攻擊性武器罪及管有物品意圖損壞財產罪，本定於4月1日開審，惟受新冠肺炎疫情影響再次延後，案件今（3日）於西九龍裁判法院再訊，暫定於6月8日審訊兩天，女生由提訊至今6度申請保釋終獲批，一度於犯人欄內低頭哭泣。

涉案被告韓德芳（19歲）早前否認1項管有適合作非法用途的工具罪，案件原定於4月1日開審，惟受疫情影響，司法機構於3月22日宣佈法庭繼續停擺，審訊未能如期進行，律師今於庭上指出，案件再訂於下周三（8日）再訊，鑑於本港繼續有新增確診患者，控辯雙方今須再商討開審日期。

裁判官暫定案件於6月8日及9日審訊，被告准以10萬元現金及20萬人事擔保，期間須守宵禁令及禁足令，到警署報到等，女生聞訊後於犯人欄內低頭哭泣。據悉，自司法機構1月28日宣佈提供有限度服務起，案件至今已7度押後處理，審訊日子亦遭兩度押後。

控罪指，被告於2019年11月12日，在九龍長沙灣福榮街512號地下外攜有攻擊性武器，即1把摺刀；及於同日同地管有1枝鐵鎚、1把扳鉗、1枝螺絲批、1瓶消毒酒精、1個打火機、1疊報紙及1個開瓶器，意圖在無合法辯解下使用該物品，以損壞香港特別行政區的財產。

記者：林欣樂