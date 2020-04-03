《禁蒙面法》實施當晚3男被捕　半年後被控藏武器及拒捕押後訊

▲ 案件今（3日）於西九龍裁判法院提堂，並押後至5月29日再訊，3人准以1,000元保釋候訊，須守宵禁令及禁足旺角案發地點一帶。（資料圖片）

去年10月5日政府實施《禁蒙面法》，當晚凌晨旺角窩打老道一帶有人堵路及縱火，兩名17歲男子及1名20歲男侍應分別涉管有攻擊性武器、阻街及抗拒警務人員被控，案件今（3日）於西九龍裁判法院提堂，並押後至5月29日再訊，3人准以1,000元保釋候訊，須守宵禁令及禁足旺角案發地點一帶。

被告依次兩名17歲李姓男被告，分別報稱收銀員及無業，第3被告李駿昊（20歲），報稱侍應。

報稱收銀員的李姓男被告，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，控罪指他於2019年10月6日，在旺角窩打老道72號外的公眾地方管有1支長約115厘米的鐵支。

報稱無業的李姓男子被控1項在公眾地方造成阻礙，控罪指他於2019年10月5日，在旺角染布房街及窩打老道交界與其他身分不詳人士，在路上留下垃圾袋及回收箱，對上述地方的車輛或人造成阻礙、不便或危害。

李駿昊被控1項抗拒警務人員，控罪指他於2019年10月6日，在旺角窩打老道65號地下外抗拒執行職務的督察A。

控方申請押後案件作進一步調查，辯方有保釋申請。裁判官准以押後案件至5月29日再訊，3人准以1,000元保釋候訊，須守宵禁令及禁足旺角案發地點一帶，每周到警署報到1次。

記者：林欣樂