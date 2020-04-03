涉收回佣騙公司逾200萬　上巿公司前總監囚43個月

▲ 前財務總監早前被裁定串謀使代理人接受利益罪及欺詐兩罪成，今（3日）於區域法院被判囚3年7個月。（資料圖片）

上市公司前財務總監涉將公司收購事宜外判予1間會計師樓，並從中獲取59萬元回佣，及將公司其他工作外判予1間由他實質持有的顧問公司，以詐騙上市公司逾200萬元。前財務總監早前被裁定串謀使代理人接受利益罪及欺詐兩罪成，今（3日）於區域法院被判囚3年7個月。

涉案被告劉家聰（44歲）為華信地產（00252）前財務總監兼公司秘書，被告早前經審訊後，被裁定串謀使代理人接受利益罪及欺詐兩罪成，還押至今判刑。法官今判刑時指，案件涉及嚴重的利益衝突，被告並違反誠信，案件損害涉案上市公司的管治，並影響香港作為金融中心的聲譽。法官決定判以被告入獄3年7個月，並下令他需向華信地產歸還涉案回佣共59萬元。

案情指，被告於案發時於華信地產負責華信地產及其附屬公司的一切會計及財務事宜。2015年5月華信地產決定收購一間公司，被告提議將有關預備工作外判予獨立第3方，獲公司同意，被告其後將有關工作外判予1間會計師樓，華信地產其後就有關服務向會計師樓支付75.4萬元，但當中59萬元歸被告所有。

同年6月，被告成立希晴業務顧問有限公司，是該公司的唯一董事兼股東，其後，他在沒有向華信地產作利益申報，亦沒有向其他承辦商索取報價的情況下，代表華信地產委聘希晴業務顧問提供一系列服務，涉及約200萬元。

記者：楊詠渝