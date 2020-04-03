【新冠肺炎】政府包機接65名滯留秘魯港人返港　料本周日下午抵港

▲ 港府指，入境處共接獲98名滯留秘魯港人的求助，當中有13人已通過其他安排離開秘魯，有65人表示會乘搭港府安排的專機離開。(經濟日報資料圖片)

政府發言人於今（3日）表示，協助香港居民離開秘魯的專機預計將於當地時間4月3日下午約4時（香港時間4月4日凌晨5時）從利馬出發飛往倫敦，有關的香港居民抵達倫敦後將轉乘已確認機位的一般航班回港，費用由用者支付。



港府指，入境處共接獲98名滯留秘魯港人的求助，當中有13人已通過其他安排離開秘魯，有65人表示會乘搭港府安排的專機離開，其餘仍留在秘魯的港人，因個人意願或因為需要接受隔離，而不會乘搭專機離開；有關的專機預料將於本周日（5日）下午抵港。



港府發言人表示，港府在外交部駐港特派員公署及中國駐秘魯大使館的協助下，已安排離開秘魯的國際航班，以及安排內陸專機，接載身處庫斯科的29名港人前往利馬，並協助在其他地點的港人，經當地旅行社安排交通工具；發言人又指，中國駐秘魯大使館一直與秘魯當局協調，為滯留港人辦理出行證明及許可。



特區政府已為每名滯留港人準備一包5個的口罩，將透過航空公司派發，供航程使用。政府發言人指，從秘魯回港的居民在抵達香港國際機場後，需前往衞生防護中心設於亞洲國際博覽館的檢測中心，接受強制2019冠狀病毒測試，如測試結果為陰性，可返回家居或指定地點，繼續完成14天強制檢疫，入境處因而未能派遣人員前往秘魯。

發言人又指，現時有至少4名港人須留在秘魯接受檢疫及2019冠狀病毒測試；政府會繼續與公署及中國駐秘魯大使館跟進，為有關香港居民提供適切可行的協助。

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記者：洪芷晴