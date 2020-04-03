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【升中派位】適齡學童增1,400人　新學年英中學額5.5人爭1個

社會 21:50 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

教育局預計有約5.49萬名小六生參加本年度中學學位分配辦法，比去年多1400人。（資料圖片）

升中統一派位選校程序展開，教育局今（3日）向每名小六生派發統一派位選校表格及《中學一覽表》，按TOPick統計，全港18區初中全開英文班的中學，共提供約10,080個統一派位學額，比去年多約300個學額，平均5.5人爭1個英中學額。

不過，各區情況差異極大，離島區平均42人爭1個英中學額，九龍城名校網則4人爭1個英中學額。

九龍城名校網　4人爭1學額

隨着適齡升中學童持續人口上升，截至2月底，教育局預計有約5.49萬名小六生參加本年度中學學位分配辦法，比去年多1,400人，升幅達2.6%。參加的小六生家長須於下月13日前將選校表格經就讀小學交回教育局。

【升中派位】中一自行分配學位結果早公布　助「大抽獎」部署

TOPick按今日出爐的《中學一覽表》統計發現，新學年全港英中合共提供約1萬個統一派位學額，平均約5.5人爭1個英中學額，競爭與去年相若。

對比各區適齡升中人口（即上學年各區小五學生人數，國際學校學生不計算在內），沒有英中的離島區在本年度統一派位階段，會從其他校網借調23個英中學額，區內近千名學生，平均42人爭1個英中學額。南區及西貢區競爭情況亦相當激烈，分別平均約14人及9人爭1個英中學額。

至於名校林立的校網包括九龍城、中西區及灣仔的英中學額競爭相對較小，約3至4人爭1個英中學額，與去年相若。

傳統名校如瑪利諾修院學校在本年度升中統一派位階段只餘下11個非保留學額。（資料圖片）

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部分名校大量學額　予世襲生

其中九龍城提供約1,211個英中學額，英中學額數目屬全港之冠，平均4人爭1英中學額，但部分傳統名校保留大量統一派位學額予「世襲生」或其直屬小學，以瑪利諾修院學校（中學部）及喇沙書院為例，分別只餘下11個及17個非保留學額，佔統一派位學額約1成；另家長需留意該區有173個英中學額是從其他地區借調。

中學校長會主席鄧振強向TOPick表示，因應適齡學童人數自去年起未來數年持續上升，料競爭比前年大，教育局在全港5區包括元朗、北區、大埔、沙田及觀塘部分學校加開中一班，料可稍為紓緩學額競爭，「如果某一區的英中要『加班』，反映該區學生人數相對較多，故競爭仍然存在。」他呼籲家長勿掉以輕心，審慎填選心儀學校。

記者：馮琪雅

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