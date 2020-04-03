【升中派位】中一自行分配學位結果早公布　助「大抽獎」部署

▲ 今年起中一自行分配學位正取生名單將提早揭盅，將在下周二（7日）公布結果。（資料圖片）

今年起中一自行分配學位正取生名單將提早揭盅，將在下周二（7日）公布結果，不但上榜學生可提早安心，即使失落自行收生，家長亦有更多資訊調整統一派位「大抽獎」選校次序，增加入讀心儀中學機會。有中學校長提醒家長可利用自行派位階段結果提供的資訊，為統一派位選校策略重新部署。

中學校長會主席鄧振強向本報表示，在自行收生階段會有近3成學生獲得學位，可讓小學老師集中精神協助餘下未獲取錄約7成學生部署選校；今年提早公布結果，令落榜學生家長可以比以往更容易評估在統一派位階段的成功機會，「如果自行（收生階段）入唔到，便要思考一下自己（在統一派位）的機會大定小，多一個資訊讓你決定自己是否適合（心儀中學）。」

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本報亦獲悉有家長計劃，假如在自行收生階段落選，會跟所認識的學生家長互相比較其子女的成績，以了解子女在大抽獎獲派學位的機會，如果兩者成績差距較小，則意味獲派位的機會較大。

鄧振強另指，因應學生家長可在自行派位階段向兩間學校交表，若學生同時獲兩校錄取，其中一個放棄學位，便會由備取生補上；而每間中學在正取生名單以外，會另向教育局提交備取生名單，通常較受歡迎的中學備取名單不會太長，而一般備取名單可能超過10人。

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記者：馮琪雅