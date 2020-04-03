針對反修例風波製宣傳片　製作連廣告費逾347萬元

▲ 港府去年花247萬元製作宣傳片。（政府新聞網）

去年下半年爆發持續不斷的反修例風波，港府曾推出多條宣傳短片「抗衡」示威者的文宣。多條宣傳片日播夜播，原來其中7條宣傳片共耗347萬元，當中包括247萬元製作費及100萬元廣告費。

政府新聞處於去年8月起，一共推出6套電視宣傳短片、1條網上宣傳短片，去呼籲市民與暴力割席、認清是非黑白。其中一個廣告只有10秒長，但大家可能已經耳熟能詳，旁白只有一句：「愛比暴力強，與暴力割席」。

根據民政事務局回應立法會議員書面答覆，上述7條宣傳片製作費逾247萬元，當中以頭炮「珍惜香港這個家」費用最高昂，花61萬去製作，有關廣告亦花17萬元投放至社交平台，而第二輯的「珍惜香港這個家」製作費為45.5萬，並花8萬元作網上廣告費。

另一個飽受關注的「青紅皂白 清楚明白」短片，則由外聘公司製作，製作費為39萬元，網上平台廣告費為14萬元，觀看次數超過537萬，當中有110萬是經YouTube頻道觀看。

為加強信息發放，港府於去年12月開設Facebook專頁「添馬台」，政府新聞處於專頁投放9.2萬元作宣傳之用，但截至今年2月底，只有10766個讚好。