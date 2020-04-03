林鄭全體班子捐人工1個月　立法會議員區議員又如何？

▲ 港府問責官員早前捐出1個月薪俸，各黨派亦各施各法捐助有需要市民

新冠肺炎疫情爆發後，特首林鄭月娥於2月底率全體問責官員，包括行政會議成員捐出1個月薪金，合計逾1千萬捐到公益金作為慈善用途。至於各大黨派，作為立法會第一大黨的民建聯，亦最為踴躍捐款，由該黨立法會議員合共捐出300萬元成立「愛心基金」，向失業家庭派發一筆過津貼，向每戶發放2000至5000元，已收到過千份申請。

至於工聯會，亦成立1500萬元緊急失業救濟基金，以支持失業的工友，他們的立法會議員亦捐出1個月薪俸，而工聯會亦自家製口罩，目前已取得Level 1認證，日產10萬個，並且只派不賣，希望幫助有需要的基層。另外，實政圓桌田北辰則把自己的議員薪俸，用來買英文故事書和口罩派給基層。

工商界政黨方面，經民聯林健鋒和自由黨鍾國斌都分別設廠，製作自家口罩，但前者是一次性口罩，後者是可重用口罩。林健鋒的口罩，部份轉贈醫管局。

民主派方面，雖未見立法會議員集體捐出薪酬，但他們亦都於地區密密派口罩。無論建制派或泛民，不少立法會議員和區議員都指，自己要四出動用人情牌揾口罩，有區議員更私下貼5位數字買消毒洗手液、口罩等物資給街坊，或以成本價替街坊代購。

有政界中人認為，泛民議員也可仿傚官員、建制派聯名公開捐薪酬，一齊與民共渡時艱。