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籲掃墓市民遵守禁聚令　漁護署：應盡量在相距該節日較遠的日子前往拜祭

社會 22:08 2020/04/03

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熱門 消委會 烹飪教煮 張國榮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

漁護署提醒掃墓人士，應盡量與他人保持適當的社交距離，避免在拜祭場地或人多地方聚餐。(經濟日報資料圖片)

漁護署於今(3日）呼籲在清明節期間前往郊外掃墓的市民，謹慎處理火種，防止山火發生。漁護署發言人表示，在清明節期間，漁護署將特別派遣巡邏和執法人員到各郊野墓地巡視，如發現有人違例，會即時檢控。
　　 
署方提醒，大部分在郊外發生的山火都是人為疏忽所引致。掃墓人士只要遵從一些簡單守則，便可避免意外發生，包括應使用工具清除雜草，切勿以火燃燒野草；應在化寶盆或鐵桶內燃燒香燭及冥鏹；切勿遺下尚在燃燒的祭品；及離開墓地時確保所有火種已熄滅。
 
發言人說，在清明節期間，漁護署會在郊野公園的適當地點派發鐵桶供掃墓人士焚燒冥鏹，並加派郊野公園護理員在多個山火黑點附近巡邏。市民在掃墓後，必須清理帶來的祭品及垃圾，保持郊野清潔。去年，漁護署已向94名在郊野公園亂拋垃圾的市民發出定額罰款通知書。
　　 
為防止2019冠狀病毒病傳播，發言人呼籲市民避免在清明節當日人多擠迫的高峰期前往掃墓，應盡量在相距該節日較遠的日子前往拜祭，以避免造成人潮，增加病毒傳播風險。
　　 
發言人提醒掃墓人士，應盡量與他人保持適當的社交距離，避免在拜祭場地或人多地方聚餐，時刻保持良好的個人及環境衞生，以阻止病毒傳播。他亦提醒市民，因應2019冠狀病毒病疫情的發展，郊野公園內的燒烤場地及露營地點已關閉，直至4月11日。

【新冠肺炎】拜祭先人如何保持1.5米距離？　食衞局：憑自己的判斷隔疏

記者：洪芷晴

 

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